'Lo de Évole'
Marc Giró destapa el “cónclave” en TVE que provocó su monólogo más polémico: “El fascismo acaba así”
El presentador desvela en 'Lo de Évole' la trastienda de uno de sus gags más controvertidos en RTVE
Kevin Rodríguez
El paso de Marc Giró por RTVE sigue dando titulares. En su entrevista en 'Lo de Évole' con Jordi Évole, el comunicador ha desvelado uno de los episodios más tensos de su etapa en la televisión pública: fue llamado a un “cónclave” interno tras un monólogo que no dejó indiferente a nadie.
Todo ocurrió por un gag que giraba en torno a los “fachas” y que, en su versión original, incluía un final mucho más duro. “Cuando eres facha, como haces lo que quieres, puedes hacer un musical, aunque no tengas ni idea”, relataba el humorista, antes de explicar que el remate inicial fue considerado excesivo y nunca llegó a grabarse.
Giró reconoció que desde la cadena revisaron el contenido para ajustarlo a ciertos límites editoriales. “Lo hablamos y dije: ‘Es verdad, tiene razón’”, explicó, admitiendo que se modificó el desenlace para evitar mostrar violencia explícita en pantalla, algo que generó ese famoso “cónclave” interno.
Sin embargo, el mensaje de fondo no cambió. El presentador fue contundente al analizar el fenómeno político que criticaba en su monólogo: “Ser fascista tiene dos características”, señaló, defendiendo que esta ideología “lo invade todo” y termina condicionando el debate social.
De hecho, dejó una de las frases más comentadas de la entrevista, que ya circula con fuerza en redes: “El fascismo acaba así. Todo lo demás es mentira”. Una reflexión que resume el tono combativo de Giró y que explica por qué su discurso, incómodo para algunos, sigue marcando agenda televisiva.
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