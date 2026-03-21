Cultura

A RAG fai xustiza con María Xosé Queizán: será membro de honra da Academia Galega

A decisión tomouna o pleno da RAG que elixiu como membro correspondente Pere Tobaruela

María Xosé Queizán, na súa casa en Vigo, nunha entrevista con FARO no 2025. / Alba Villar

Mar Mato

No ano 2020, a escritora viguesa María Xosé Queizán sinalaba a este xornal: «Nunca vou entrar na RAG porque non son ben vista». Seis anos despois a Real Academia Galega fai xustiza. Bríndalle unha homenaxe na súa terra, Vigo, e toma a decisión de declarala membro de honra da institución.

A resolución adoptouna o pleno da entidade nunha sesión celebrada na tarde do venres. Nun comunicado emitido horas despois a RAG referíase á escritora como «a voz que puxo os alicerces do pensamento feminista en Galicia».

Ao mesmo tempo destacaba a súa «sólida traxectoria que abrangue todos os xéneros: narrativa, teatro, poesía e unha vizosa produción ensaística».

Na súa carreira, a revista anual «Festa da palabra silenciada» supuxo un fito na súa carreira pero tamén na historia do feminismo galego. Queizán foi a súa promotora e directora entre os anos 1983 e 2014.

María Xosé Queizán, na homenaxe da RAG no MARCO de Vigo en marzo de 2026. / Jose Lores

O obxectivo desta publicación era promover o pensamento e o debate feminista ao redor da arte, da política, da creación das mulleres ou na teoría sobre o feminismo.No seu número cero, na introdución asinada pola escritora esta expoñía: «A palabra e a escrita foron dese sempre elementos de poder, úteis de marxinación. O don da palabra foi utilizado como arma diferencial e a voz das mulleres foi negada e silenciada ao longo dunha historia masculina".

Precisamente, Queizán empregou o seu don da verba como muller para asinar unha das novelas máis vendidas en galego nas últimas décadas, «Amor de tango», na que recupera sobre todo a vida do Vigo de antes do golpe de estado franquista fixándose nas diferenzas entre clases, o vivir das mulleres e como sucumbiu a súa liberdade tralo fin da II República.

Dende a Academia Galega anuncian que María Xosé Queizán ingresará na RAG como académica de honra nunha cerimonia na que lerá o seu discurso de entrada na institución. Este acto celebrarase pronto mais de momento a entidade non concretou a data.

