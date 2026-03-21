El Celta inspira a la diseñadora moañesa Naiara Currás

La moañesa Naiara Currás de 23 años y su hermano Ian, de 11, acuden a Balaídos para cada partido del Celta. Incluso subieron a Lyon para presenciar en directo el triunfo celeste sobre el Olympique. «Le dimos suerte», comenta risueña la joven diseñadora que ha creado una minicolección inspirada en el equipo de Aspas.

Currás ha estudiado el grado Deseño de Moda de la Escola de Arte Mestre Mateo en Compostela. Realizó la colección para la asignatura de Proyectos con temática libre. «Yo –explica– me inspiré en el Celta. Todos los fines de semana cuando hay partido voy con mi hermano a Balaídos. Somos socios desde hace tres años. Mi hermano tiene 11 años y vamos juntos. En mi casa no eran nada futboleros; fue él quien nos lo inculcó».

Un estilismo protagonizado por bufandas del Celta

En total diseñó y cosió tres looks. El primero está confeccionado con bufandas. En la espalda presenta el número 18, «la puerta por la que entramos al estadio cada fin de semana. Tiene un estilo entre deportivo y formal», aclara.

Uno de los modelos creados por Naiara Currás e inspirado en el Celta. / Xián Táboas

El segundo estilismo es el que más la representa, según sus propias palabras por ser más formal. «Es un traje con el bajo con aspecto de beisbolera. Está todo bordado con el logotipo de la colección, Ianai, combinación de nuestros nombres (Ian y Nai, diminutivo de Naiara). En las piernas presenta también cachos de bufandas para mantener una conexión con el anterior», detalla la diseñadora que está realizando prácticas hasta finales de abril en la firma viguesa de ropa infantil La Martinica.

El tercer look representa a su hermano vestido «como un aficionado del Celta pero cargado de elementos y con las bufandas también presentes».

Los modelos inspirados en el Celta de la diseñadora moañesa Naiara Currás. / Xián Táboas

Desfile en la Cidade da Cultura

En la colección, que mostró en la Cidade da Cultura días atrás en el desfile Despunte26, además de bordados se pueden ver vinilos y transfers hechos por ella y un dibujo efectuado por su hermano. El mismo representa el exterior del estadio de Balaídos con él y ella entrando de la mano por la puerta 18. Esta corresponde a la grada de Río bajo donde se sientan.

En cuanto a dedicarse a la moda indica que «siempre me gustó mucho. De pequeña me encantaba jugar a hacer diseños a las muñecas. No tenía claro si me iba a gustar así que, primero, realicé un ciclo de Estilismo e Indumentaria en Texmoda en Vigo, y como me gustó hice la carrera. Quiero ver cómo es el mundo laboral pero también quiero hacer un máster, el de Esdemga ».

Sobre su colección para el Celta aclara que para realizar las fotos tuvo que pagar visitas guiadas a los modelos para la sesión ya que el club no atendió a sus mensajes. «No pasa nada, solo era para las fotos», defiende aún así feliz.

La cazadora celeste que enamoró a Borja Iglesias

Ángel Brasy es un cantante gallego –de la comarca de Vigo–que participó el pasado mes de noviembre en «La Voz» de Antena 3. Con su último vídeo en Instagram, ha superado los 12.700 likes: muestra cómo ha confeccionado una chaqueta inspirada en el Real Club Celta de Vigo, al igual que la diseñadora moañesa Naiara Currás con su colección en la Escola Mestre Mateo.

La prenda de Brasy –a la que Borja Iglesias el ha brindado tres corazones en el postl– nos demuestra que el equipo celeste es una fuente de creatividad para los más jóvenes. La propuesta de Brasy es curiosa, sirve para reutilizar prendas, única y presenta un perfecto acabado.

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En su vídeo de Instagram explica cómo tomó una camiseta antigua del Celta –su equipo– para recortar diferentes partes como el escudo, la marca y el frontal. Después pasó a pegar las piezas en una tela vaquera. El pegamento le estropeó algunas porciones pero él echó mano del ingenio y dibujó en tela blanca hojas del escudo de la ‘oliveira’ del centenario que fue pegando. Tras coser él mismo todo, el resultado es magnífico. Tanto esta prenda como las de Naiara bien podrían venderse en la tienda del Celta.