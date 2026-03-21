Breogán VSTi, la primera gaita gallega virtual para «innovar desde la tradición y preservar la cultura»

Breogán VSTi es la primera gaita gallega virtual, una iniciativa abierta y gratuita que ve la luz este sábado para «innovar desde la tradición y preservar la cultura», según explica a EFE su creador, Carlos Lijó.

Desde su estudio de Vilaboa (Culleredo, A Coruña), Carlos Lijó observó la «necesidad y falta de instrumentos virtuales tradicionales gallegos», ante lo que ya diseñó en su momento Carmucha, como primer instrumento musical virtual de percusión gallega en homenaje también a su abuela, que era 'pandereteira'.

Aquella pandereta «tuvo muy buena acogida» y ahora la apuesta es por la gaita gallega: «Además de ser algo simbólico de Galicia, también llega por la necesidad de producir música, así que va a ser libre, gratuito y accesible», continúa sobre el programa, que está accesible para descargar desde este sábado.

Se dedica desde hace años al desarrollo de herramientas virtuales para producción musical y Breogán VSTi llega, además, sin financiación externa ni por parte de empresas ni de administraciones, aunque está abierto a continuar su actividad si cuenta con apoyo en el futuro.

Colaboración de Nicolás Salgado

Ha dedicado los últimos dos meses a su diseño, para lo que contactó con el músico Nicolás Salgado, con el que grabó las muestras de gaita gallega, pito galego -una flauta de pico-, requinta -una flauta travesera- y asubío -un instrumento de viento para silbar utilizado en el pastoreo-, las cuatro opciones que incorpora la nueva herramienta.

«Es un homenaje a la cultura gallega y espero que sirva también para promocionarla y para traspasar fronteras. Cualquier productor del mundo podrá ahora hacer sus creaciones con esta herramienta, que también democratiza la producción musical al permitir que se haga desde casa, sin la necesidad de tener que contratar músicos, así que hace todo más fácil», agrega.

Espera que la nueva gaita virtual sirva también para «enaltecer un poco más la cultura gallega en un momento en que está en horas bajas».

«Todo esto es totalmente altruista. Lo hago porque me apetece y quiero aportar mi granito de arena a la cultura gallega en un momento en que están surgiendo nuevos grupos de música tradicional y hay una falta de herramientas virtuales», relata.

Responde también a la necesidad de juntar la tradición con el momento actual, en el que la tecnología se impone y marca el ritmo del mundo musical.

«Quiero intentar innovar desde la tradición y poder traer a la época moderna y digital la música tradicional. El objetivo es que la cultura no se pierda e inmortalizarla», remata.

Iniciativa pionera en España

Las herramientas virtuales para crear música tradicional son, por ahora, muy escasas y, de hecho, esta gaita gallega «es pionera».

«No hay ningún tipo de herramienta virtual enfocada a producciones musicales de música tradicional de España, por ahora tampoco existen para la música de Euskadi o de Cataluña», explica.

Por eso también tenía «ganas de crear» una opción que sirva para abrir más posibilidades en el mundo de la música tradicional.

En la propia herramienta ha incorporado varias herramientas, como ecualizador, reverb, vibrato o envolvente, de manera que permita posibilidades a los creadores.

Así, es capaz de simular el sonido de esa gaita gallega «como si se tocase en una carballeira -robledal-, un furancho -local tradicional de comida y bebida-, una iglesia o un valle».

«Es una herramienta muy dinámica y abierta. Creo que todo el mundo podrá encontrar el sonido que busca», concluye su creador.

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Solo pide una cosa: que quien lo utilice aporte comentarios, reseñas y críticas, así podrá mejorarla y continuar su trabajo para sumar más instrumentos a la creación virtual de música.