Pantomima Full: «Nuestro humor va muy ligado al momento social en que vivimos»

—¿Cómo es la comedia artesanal que prometen en su obra Hecho a mano?

Rober Bodegas: Pues hecha con mimo, esmero y siguiendo la tradición de grandes cómicos (ríe). No, en serio, intentamos dar básicamente a los shows un pequeño concepto y se nos ocurrió venderlo como la versión artesanal de lo que habitualmente consumes en digital. Es lo mismo, pero en tres dimensiones. Un poco más largo, obviamente. Cogemos algunos de nuestros personajes o ideas más celebradas y ampliamos esos horizontes. El formato permite unos sketches más largos, con monólogos y orfebrería cómica.

Alberto Casado: Esta es comedia artesanal kilómetro cero A Coruña.

—Después de hacer carrera a través de vídeos, edición, cortes y magia audiovisual, ¿impone hacer la comedia en directo?

A. C.: La verdad es que no siento esa presión. Es el tercer año. Lo que sí que impone es a la hora de crear el show. De repente decir: "Ostras, partimos de cero y hay que hacer contenido para más de una hora y media". Eso impone. Ahora cuando cambiemos el espectáculo, a ver cómo hacemos para conseguir algo guay. Ya una vez está creado y probado obviamente confías en él porque has visto que funciona. Te lo disfrutas.

R. B.: Creo que hay algo chulo en el entendimiento que tenemos nosotros dos. Está presente en el guion y no se puede apreciar directamente en los vídeos, porque solo sale uno. Puedes intuir que algo detrás funciona. Por eso llevamos tanto tiempo. En directo mola porque es el único lugar donde nos puedes ver juntos a los dos todo el rato. Como espectador, entiendes la complicidad. Los espectáculos en teatro te permiten asistir a la comedia y enfrentar a dos personajes nuestros simultáneamente. Esto es como una fantasía que siempre tienes cuando estás rodando para redes. Alguna vez lo hemos hecho, como en el vídeo de los famosos que tienen un podcast.

—Es el tercer espectáculo de este tipo que realizan y mantienen su presencia en redes a la vez. ¿Rescatan muchas bromas y personajes del pasado y de internet?

A. C.: Tenemos en los shows una mezcla. Por un lado, hablamos de los temas de los que hemos ido hablando durante esos años y que más éxito han tenido. El teatro nos permite extender líneas que por el vídeo te quedas con ganas de más. Luego montamos ahí pequeñas ficciones y ponemos a interactuar a estos personajes en situaciones varias.

R. B.: Es la despedida casi de este show después de tres temporadas. Siempre nuestro humor va como muy ligado al momento social que vivimos. Nos gusta refrescarlo cada poco tiempo porque todo va tan rápido. Hay cosas que hace tres años lo petaban y ahora ya no se sabe de ellas.

"Siempre nuestro humor va como muy ligado al momento social que vivimos" Rober Bodegas

—Al principio se burlaban de lo canallita y últimamente su foco ha cambiado hacia el ridículo cotidiano. ¿A qué se debe?

A. C.: Te vas adaptando con la edad. Te fijas mucho en tu entorno y hace diez años todo era más canallismo, cachondeo y personajes de ese ambiente. Cuentas un poco la realidad que tienes más cercana. El tono ahora es más oscuro que antes porque vas evolucionando a cosas que te divierten. Y, de repente, nos hacen más gracia personajes muy tristones. Si al final durante diez años solo haces vídeos canallitas, habríamos acabado muy hartos.

R. B.: Hemos tenido un público muy de nuestra edad, una década por debajo y por encima. Si te ves los vídeos en orden, está reflejado el paso de los 30 a los 40 años. Ves cómo van cambiando las preocupaciones, antes estaba más pendiente de molar y de dónde voy a vivir. A nuestro alrededor vemos que la gente va teniendo hijos, haciendo cosas de gente mayor. Están preocupados sobre si deben invertir sus ahorros o tenerlos en el banco.

Alberto Casado y Rober Bodegas, de Pantomima Full, posan en una foto promocional de su espectáculo. / LCO

—Tienen vídeos virales, como el del amigo que se olvida de palabras en castellano cuando vuelve de viaje, o personajes reconocibles, como el hombre que come siempre en el mismo asador los domingos. Con humor se acercan a la vida real.

A. C.: Es que en muchos casos la misma persona ha evolucionado de una cosa a otra. Lo vivimos muy de cerca y nos reímos mucho de eso. Lo que me vendías hace años y lo que me estás vendiendo ahora es todo lo contrario. Todos queremos vender la opción que has elegido como lo guay y somos un poco pantomima.

R. B.: Solemos ir a festivales de música, ya vamos a menos, pero vemos a nuestros amigos que de hace cinco o seis años para aquí dicen que cada vez los carteles son peores, cada año la música mola menos. Es porque cada año te molestas menos en escuchar nada nuevo. Estar al día desde luego exige mucho esfuerzo y mucho tiempo. Lo normal con la edad es que te dé más igual eso. Pereza escuchar música nueva o cambiar tu forma de vestir, ¿no? Es muy fácil despistarse tres meses y ya se te escapa el tren.

"El tono ahora es más oscuro que antes porque vas evolucionando a cosas que te divierten" Alberto Casado

—Entre toda la galería de personajes creados, ¿cuál sienten más propio? Como creadores no debe resultarles sencillo elegir, ¿o sí?

A. C.: Nuestros vídeos más oscuros son los que más me gustan. Hay dos en especial: el pijo que no estudió ADE y el del restaurante canalla. Ese mismo personaje tuvo su conversión en la serie que hemos hecho, Entrepreneurs.

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R. B.: Siempre me gustan mucho los resentidos. El que va a clases de baile y sonríe, pero por dentro su alma es muy negra. Al canalla se le tiene cariño por todo lo que dio. Refleja muy bien nuestra realidad de ahora con el estancamiento que tienen esas personas. La ropa de viejo mola en un chaval, porque claramente hay una ironía ahí. Pero cuando ya pasas de los 40 años ya es más sutil la ironía. Si vas a ser un viejo vestido de viejo y te queda la ropa como a un viejo, es porque eres viejo.