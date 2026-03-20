Alianza entre Galicia y el British Museum: el Gaiás acogerá «Voces del Pacífico», una muestra con 200 piezas inéditas de culturas oceánicas

La exposición internacional Voces del Pacífico recalará este verano en la Cidade da Cultura tras el acuerdo alcanzado esta semana entre la Xunta y el British Museum, en lo que supone la primera colaboración directa entre ambas instituciones. Este entendimiento permitirá traer a Santiago una ambiciosa muestra compuesta por cerca de 200 piezas procedentes de una de las colecciones más relevantes del mundo, consolidando así la apuesta de la comunidad por acoger proyectos expositivos de primer nivel y reforzar su presencia en los circuitos culturales internacionales.

La muestra, que abrirá sus puertas en junio en el Museo Centro Gaiás, integrado en la Cidade da Cultura de Galicia, convertirá a la capital gallega en una de las tres únicas ciudades españolas —junto a Madrid y Barcelona— en las que podrá visitarse este proyecto. Comisariada por la doctora Julie Adams, conservadora de África, Oceanía y América del museo londinense, la exposición ofrece un recorrido por la riqueza cultural del océano Pacífico a través de una cuidada selección de objetos históricos y obras de arte.

A través de estas piezas, el público podrá adentrarse en la extraordinaria diversidad de un territorio que alberga más de 1.800 culturas y grupos lingüísticos distintos. La muestra reúne testimonios materiales de comunidades de lugares tan emblemáticos como Rapa Nui, Papúa Nueva Guinea, Nueva Zelanda o las Islas Marquesas, ofreciendo una mirada amplia y rigurosa sobre sus tradiciones, cosmovisiones y formas de vida. El proyecto busca así no solo exhibir piezas de gran valor patrimonial, sino también poner en contexto la complejidad cultural de este vasto espacio geográfico.

En el encuentro de trabajo celebrado en Londres participaron tanto representantes del British Museum como de la Cidade da Cultura de Galicia: la comisaria de la muestra y conservadora interina de Oceanía y América del British Museum, la doctora Julie Adams; la responsable de Alianzas y Exposiciones Itinerantes Internacionales, Amanda Mayne; la responsable de Comunicación Estratégica, Jane Parsons; y la gestora de exposiciones itinerantes internacionales, Laura Snowling. Por parte gallega, asistió la directora gerente de la Fundación Cidade da Cultura, Ana Isabel Vázquez Reboredo, quien destacó la importancia del acuerdo para situar a Galicia como uno de los destinos únicos en España para visitar la exposición Voces del Pacífico: "A confianza depositada polo British Museum participando nesta colaboración vén acreditar a capacidade de Galicia, e das súas institucións culturais, para acoller proxectos expositivos de primeiro nivel que sitúan a nosa comunidade no circuítos dos grandes museos”, declaró.

Un hito en la relación entre Galicia y el British Museum

Este acuerdo marca un hito en la relación entre Galicia y el British Museum, con el que ya se había colaborado anteriormente en la exposición Faraón. Rey de Egipto, aunque en aquella ocasión a través de la intermediación de la Fundación la Caixa. En esta nueva etapa, la colaboración directa evidencia la confianza de la institución británica en la capacidad organizativa y expositiva de Galicia, así como en el potencial de sus infraestructuras culturales para acoger proyectos de alcance global.

La iniciativa se enmarca, además, en la programación cultural previa al Xacobeo 2027, uno de los grandes hitos de la agenda gallega en los próximos años. En este contexto, la Cidade da Cultura ya trabaja en una segunda gran exposición internacional centrada en el Atlántico, prevista para el próximo año, con la intención de establecer un diálogo entre los dos océanos más grandes del planeta. Esta línea de programación busca reforzar la dimensión cosmopolita del Xacobeo y situar a Galicia como un punto de encuentro entre culturas a escala global.

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Fundado en el siglo XVIII, el British Museum se ha consolidado como una de las principales instituciones culturales del mundo, con una colección que supera los ocho millones de objetos y que abarca todos los ámbitos del conocimiento humano. A través de su programa de exposiciones itinerantes internacionales, el museo comparte sus fondos y su experiencia con públicos de todo el mundo, apoyándose en equipos multidisciplinares de conservadores, restauradores, científicos y gestores culturales que garantizan el rigor y la calidad de cada proyecto. En este contexto, Voces del Pacífico se presenta como una oportunidad única para acercar al público gallego una parte significativa de ese patrimonio universal.