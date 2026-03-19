¿Podrán verse auroras en Galicia este viernes? Los expertos no lo tienen tan claro

En las últimas horas, la posibilidad de ver auroras en Galicia este viernes 20 de marzo ha causado gran expectación. Especialmente al coincidir con el equinoccio de primavera que, sumado al incremento de la actividad solar, mantienen abierta una pequeña ventana para que el cielo gallego se tiña de rojo.

No obstante, fuentes oficiales obligan a matizar esta situación: aunque este viernes aumentará la actividad solar, no alcanzará los niveles necesarios para garantizar la visibilidad de auroras boreales en España.

Según el Centro de Predicción del Clima Espacial de la NOAA -agencia estadounidense que monitorea el clima espacial-, se espera una tormenta geomagnética moderada (categoría G2) para el viernes, pero se necesitaría un aumento significativo de este índice para que la aurora se vea en latitudes más bajas fuera de los polos.

Auroras boreales vistas desde As Neves / Archivo

El equinoccio de primavera

Teniendo esto en cuenta, ¿por qué se habla de auroras en Galicia? Uno de los factores clave que explica la proliferación de noticias augurando la llegada de auroras a la comunidad gallega el viernes 20 de marzo es el equinoccio de primavera.

Durante estas fechas se produce el llamado efecto Russell-McPherron, que hace que el campo magnético terrestre sea más favorable a la entrada de partículas solares.

Esto puede incrementar la probabilidad de tormentas geomagnéticas que hacen posible que las auroras sean visibles en latitudes más bajas de lo habitual, como sería el caso de Galicia.

Con todo, es necesario subrayar que el equinoccio no crea auroras por sí solo ni permite asegurar su visibilidad en un lugar concreto; solo aumenta la probabilidad de que se produzcan tormentas geomagnéticas.

¿Serán visibles en Galicia?

Para que las auroras boreales sean visibles en Galicia, los valores de la tormenta geomagnética tendrían que ser mucho más altos de los que predice la NOAA. En la misma línea responde a este medio José Ángel Docobo, catedrático de Astronomía de la USC y coordinador científico del Observatorio Astronómico Ramón María Aller: «non hai ningunha previsión de auroras para o 20 de marzo».

Por lo tanto, la respuesta más honesta es que es muy poco probable que se vean auroras boreales este viernes en Galicia, aunque no imposible. Cabe recordar que ya se vieron auroras boreales en alguna ocasión en la comunidad gallega.

Solo en caso de que la tormenta geomagnética alcance grandes picos de actividad, el cielo gallego podría llegar a teñirse de un tono rojizo.

Cuándo y dónde mirar al cielo

Si se dieran las condiciones, el mejor momento para mirar al cielo en Galicia sería la noche del viernes.

Lo recomendable es hacerlo en lugares con poca contaminación lumínica, especialmente en zonas montañosas y cielos despejados.

Qué son las auroras boreales

Las auroras boreales son fenómenos luminosos que se producen cuando las partículas cargadas del Sol impactan con la atmósfera terrestre. Este choque libera energía en forma de luz visible, creando los colores verdosos, violetas y rojizos que iluminan el cielo.

Cuando la actividad solar alcanza niveles elevados como ocurre durante las tormentas geomagnéticas intensas, las auroras pueden expandirse hacia latitudes más bajas, lo que en ocasiones excepcionales permite verlas desde lugares como Galicia.

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Puede que este 20 de marzo no ocurra nada. O puede que el cielo gallego ofrezca una estampa rojiza difícil de olvidar. Y tú, ¿mirarás al cielo?