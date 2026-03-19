¿Por qué hay tres autobuses gallegos abandonados en las montañas de Georgia?

Que los autobuses gallegos tienen muchas vidas es un hecho. Sin embargo, es menos probable que una bloguera rusa se encontrase varios autobuses de la Compañía de Tranvías de A Coruña abandonados en una montaña de la cordillera del Cáucaso en Georgia.

Natasha es una rusa de una ciudad llamada Spassk-Dalny, en el este del país, casi en la costa frente a Japón, que por motivos políticos se ha mudado a Georgia. Desde allí hace vídeos sobre su nueva vida georgiana y recientemente ha visitado la localidad de Stepantsminda (o Kazbegui), en el límite fronterizo con Rusia en las montañas caucásicas.

Interior del autobús / Natasha Adventures

Tras una pequeña presentación del pueblo y subir a un mirador, la youtuber ve a lo lejos tres «vagones» que le llaman la atención, por lo que decide ir a visitarlos. «Inesperadamente, encontramos buses abandonados y son rojos», explica en su primera impresión. «Dicen algo en español, 'Salida de Socorro', que no sé lo que significa», añade al estar cerca de los vehículos.

Al ir a un lateral, la blogger lee «Ocaso Jubilación» con un tono más parecido a «Ocaso Llubilasion». «Me pregunto qué hacen aquí, probablemente alguien se los llevó y los envió aquí desde España y los dejó aquí abandonados», razona. «Un taxista me dijo que estos buses llevan aquí 15 años, que alguien los trajo desde España, quería venderlos a Rusia pero no se llegó a acuerdo», añade.

Tras ello, Natasha explica en el vídeo que hizo una investigación en su cuenta de Instagram en la que llega a la conclusión de que los autobuses eran de A Coruña, de hecho encontró fotografías de ellos en circulación con la misma publicidad. En el vídeo sigue con cábalas de cómo han llegado estos vehículos. En sus suposiciones hace conexiones entre el País Vasco (por la cercanía con A Coruña), Armenia (país vecino) y las lenguas de ambos territorios, que tienen similitudes, para encontrar una unión entre A Coruña y Georgia.

Después de la investigación sobre los autobuses, la bloguera sigue visitando el pueblo y se fija en sus vacas, de hecho de una dice que debería ganar el concurso a la vaca más bonita, como si estuviese pensando en el Miss Vaca que organiza cada año el programa Luar de la Televisión de Galicia.

5.000 km por carretera a Azerbaiyán

Más allá de las conexiones que encontró Natasha entre el País Vasco y Armenia, lo cierto es que esos autobuses fueron vendidos a Azerbaiyán. Uno de los autobuses que se ve en el vídeo es el 236. Según relatan fuentes de la Compañía de Tranvías, con eso saben que son autobuses que se incorporaron a la flota coruñesa en 1987, tratándose de los primeros Mercedes que adquirió en su día la empresa a raíz del comienzo de la concesión que se había firmado pocos meses antes. «Se trataba de unos buses más grandes y más modernos que los Pegaso que había hasta ese momento», explican.

Inauguración del bus 236 en 1987 / Compañía de Tranvías

¿Y cómo terminaron en Azerbaiyán? Fueron vendidos a principios de los años 2000 a un profesional de la compraventa de vehículos usados. En Tranvías tienen constancia de que el comprador se los llevó circulando hasta su destino, viaje en el que realizó más de 5.000 kilómetros por carretera.

En el país de destino estuvieron en uso un tiempo y, a partir de ahí, se les perdió la pista hasta ahora. Por lo que saben desde la empresa coruñesa y lo que le cuenta el taxista a la bloguera, es de suponer que otro comprador intentó «colocarlos» posteriormente en el mercado ruso y allí quedaron, abandonados en el pueblo de Kazbegui.

Inauguración del bus 236 en 1987 / Compañía de Tranvías

Uno fue cafetería

Hace unos años, una revista viajera incluyó una fotografía de un autobús reconvertido en cafetería en ese mismo pueblo. Desde la Compañía tenían dudas de si sería un bus coruñés, pero tras ver este vídeo, confirman que sí que era. La cafetería, llamada Awtobus, estuvo abierta hasta hace seis años. De hecho, aún pueden leerse las reseñas que tenía en Google Maps, con una valoración muy alta, de 4,7 sobre 5.

En diversas publicaciones de clientes en Instagram pueden observarse los inconfundibles asientos de los autobuses coruñeses. En la página de Facebook de la cafetería también publicaron en su día cómo transformaron el vehículo en local hostelero.

Otros en Rusia, Cuba o el Sáhara

Pero estos no son los únicos autobuses de A Coruña que acabaron en lugares insospechados. En dos reportajes publicados por este diario en 2009, se explicaba que la Compañía de Tranvías coruñesa acostumbraba a retirar del servicio sus autobuses cuando alcanzaban los doce o los catorce años, en función del número de horas diarias que hubiesen estado en activo. Una vez que el vehículo abandonaba su labor en las calles coruñesas, la empresa buscaba una salida, bien en otras empresas del sector, o bien a través de intermediarios. “Alguna vez que nos han comprado nos han dicho que eran para países del Este de Europa, pero nada más”, señalaba José Prada, gerente de la Compañía en aquel momento.

Bus en Rusia con publicidad de Alcampo / LOC

Por aquel entonces se hacía mención a una fotografía encontrada por el blog busurbano de un autobús circulando en Rusia que lucía una publicidad de Alcampo en su lateral. Otro autobús en Cuba todavía mantenía el logotipo de la Compañía de Tranvías coruñesa, y además continuaba con la publicidad de la Parrillada Celuís, de Fonteculler, que también cerró sus puertas hace unos años. Estos autobuses llegaron al Caribe gracias a una donación efectuada a las autoridades cubanas, ya que el país atravesaba en aquel momento una difícil situación económica tras la pérdida de las ayudas que le proporcionaba la entonces Unión Soviética.

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Bus en Cuba con publicidad de Celuis / LOC / LCO_Externas

Es obvio que, en el caso de los autobuses, tras vivir una vida en A Coruña, aún tienen otras vidas lejos en vez de terminar desguazados.