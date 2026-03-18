Cañita Brava, ministro de Cultura en la nueva película de Torrente
La 'premier' de la cinta, que ya ha recaudado 7,85 millones de euros, fue este lunes en Madrid
RAC
Cañita Brava ha sido nombrado ministro de Cultura y Deportaciones. Aunque la política actual no deja de sorprender, el coruñés solo ostenta este cargo en Torrente Presidente, la nueva película de la saga de Santiago Segura. Cañita estuvo la noche del lunes en la premier de la película en Madrid. El gallego es un emblema de la franquicia interpretando a un camarero que le reclama a Torrente una deuda: 6.000 pesetas de whisky.
El artista, que ha salido en casi todas las películas de la saga [en la segunda no apareció], ha llegado incluso a protagonizar un anuncio de la marca de whisky J&B, en la que conseguía recuperar la ansiada deuda.
La película tuvo un estreno espectacular el pasado 13 de marzo -el cuarto mejor de la historia del cine español- y que, según datos de este mismo martes, ha recaudado 7,85 millones de euros. El primer fin de semana hizo un total del 66,5 % de la taquilla. «Me alegro tanto por mí como por la industria del cine», dijo Santiago Segura.
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