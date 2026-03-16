Del paraguas a la manga corta: Galicia alcanzará los 25 grados a las puertas del puente de San José

Galicia se adentra en un tiempo típico de la estación que arranca este viernes. Tras un enero y febrero que batieron récords en días de lluvia en el mapa gallego y que convirtieron este invierno en uno de los más lluviosos —el noveno desde 1961—, la semana comenzó con temperaturas primaverales que dejarán hoy a toda la comunidad por encima de los 20 grados, pero que mañana martes llebarán a los 25 grados. Atrás quedan los días de paraguas y chubasquero. La jornada de este lunes comenzó con nieblas matinales y con cielos despejados a medida que avanzaba el día.

Aunque los valores nocturnos apenas han sufrido variaciones —oscilaron entre los 4 grados de Ourense y Lugo y los 11 de A Coruña—, por el día las temperaturas alcanzarán hoy los 24º en Ourense, mientras que en A Coruña se quedarán en los 17º y en Lugo, Vigo o Pontevedra marcarán 20, según las previsiones de MeteoGalicia. La brecha entre las máximas y las mínimas se quedará en la ciudad olívica en seis grados, mientras que en el resto del territorio gallego superará los diez grados, llegando a alcanzar los 20 grados de diferencia en Ourense entre la noche y el día. Mientras en tierra se podrá disfrutar de los planes al aire libre, en el mar la situación meteorológica no será tan apacible: en el litoral del noroeste de A Coruña, A Costa da Morte y A Mariña, hoy estará en alerta naranja por oleaje y el resto de la costa, el nivel amarillo, según el boletín de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La brecha térmica este martes entre las temperaturas nocturnas y las diurnas será más acusada en el mapa gallego, ya que las mínimas oscilarán entre los cuatro y los nueve grados. Las mínimas en las ciudades se situarán entre los 7º de Pontevedra y Santiago, los 10º de A Coruña y los 11º de Vigo, con Lugo en 4º. Pero por el día se llegará a los 25 grados en Ourense, Pontevedra y Vigo; en A Coruña y Lugo se esperan 23º y en Ferrol y Santiago, 24.

El miércoles, Galicia quedará en una situación intermedia entre una tormenta centrada al oeste de Lisboa y altas presiones sobre el continente europeo, generando circulación del sureste. Se espera un día con nubosidad media y alta, con posibilidad de chubascos ocasionales, más probables en el oeste y especialmente durante la primera mitad del día. Las temperaturas mínimas subirán ligeramente, mientras que las máximas se mantendrán sin cambios o con ligeros descensos en el sur.

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Para el jueves, Día de San José, festivo en Galicia, podrán hacerse planes al aire libre. La comunidad gallega seguirá bajo la influencia de una depresión centrada al oeste de Portugal. Debido a esta situación, se esperan cielos más nublados en el oeste, donde incluso existe la posibilidad de algunas tormentas aisladas. Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios, mientras que las máximas experimentarán un ligero aumento, con valores en las ciudades entre 21 y 24 grados.