Japón encuentra los cinco componentes fundamentales de la biología en el lejano asteroide Ryugu

Un equipo de investigadores de la Agencia Japonesa para la Ciencia y la Tecnología Marina y Terrestre (JAMSTEC) anuncia el hallazgo de los cinco componentes fundamentales de la biología en el asteroide Ryugu, un cuerpo rocoso que se originó hace 4.600 millones de años entre Marte y Júpiter y que ahora está atravesando el Sistema Solar. Según explican los responsables de este trabajo, el análisis de las muestras recopiladas por la misión Hayabusa 2 en este cuerpo rocoso ha desvelado la presencia del "conjunto completo de nucleobases presentes en el ADN y el ARN terrestres". Y esto, afirman los expertos, reafirma la hipótesis de que los componentes esenciales para la vida podrían estar flotando en el espacio en busca de un lugar donde florecer.

El hallazgo reafirma la hipótesis de que los componentes esenciales para la vida podrían estar flotando en el espacio en busca de un lugar donde florecer

La investigación, publicada este lunes en la prestigiosa revista 'Nature Astronomy', se basa en las muestras recopiladas en 2020 por una misión japonesa impulsada por la agencia espacial JAXA. El proyecto fue el primero de la historia en viajar hasta un asteroide, recopilar muestras de su superficie y traerlas de vuelta a la Tierra para ahondar en su estudio. En los últimos años, de hecho, ya han sido los trabajos que han encontrado muestras de algunos elementos esenciales para la vida en este cuerpo pero nunca, hasta ahora, se había logrado un resultado tan contundente. Según explican los impulsores de este trabajo, es la segunda vez que se encuentran signos de adenina, guanina, citosina, timina y uracilo en un asteroide tan lejano.

Es la segunda vez que se encuentran signos de adenina, guanina, citosina, timina y uracilo en un asteroide tan lejano después de los hallazgos de Bennu

Los autores del trabajo afirman que este hallazgo coincide con otros realizados, por ejemplo, con las rocas extraídas del asteroide Bennu. En este también se encontraron varias nucleobases, aunque en cantidades y proporciones distintas. "Estas diferencias indican que cada asteroide o meteorito ha tenido una historia química distinta, influida por factores como la temperatura, la presencia de agua o la radiación", afirman los especialistas.

El hallazgo también refuerza la idea de que "los ingredientes esenciales para la vida" pudieron llegar a la Tierra a bordo de asteroides y meteoritos. "Esto sugiere que parte de las moléculas necesarias para la aparición de la vida podrían haber llegado desde el espacio, contribuyendo a la química que dio origen a los primeros sistemas biológicos", afirma el trabajo.

El hallazgo refuerza la idea de que "los ingredientes esenciales para la vida" pudieron llegar a la Tierra a bordo de asteroides y meteoritos

Interpretaciones más cautas

El hallazgo de encuentra los cinco componentes fundamentales de la biología en Ryugu está cosechando grandes aplausos en la comunidad científica. Aunque algunas voces dudan sobre la interpretación de los resultados. César Menor Salvan, astrobiólogo y profesor de Bioquímica en la Universidad de Alcalá, afirma que los resultados de este estudio no deben interpretarse como una explicación del origen de la vida ni como una prueba de que la vida surgió en el espacio.

Los investigadores consideran clave el hallazgo de urea en las muestras: "Es importantísimo"

Según su valoración, encontrar simplemente sugiere que ciertos compuestos orgánicos pueden formarse de manera predecible en entornos sin vida como es la superficie de un asteroide. "Este hallazgo no responde ninguna de las preguntas pendientes sobre el origen de la vida, del mismo modo que si encuentras arena, arcilla y rocas en el campo no explicas el origen y evolución de la arquitectura o de la cerámica", comenta el especialista.

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Menor también indica que, a su juicio, el aspecto más interesante del trabajo no es la detección de nucleobases sino la presencia abundante de urea, que aparece como uno de los compuestos más frecuentes en las muestras. "¡Esto es importantísimo! Nosotros, en nuestro grupo de investigación, llevamos mucho tiempo proponiendo que la urea es un precursor esencial para los materiales de partida del RNA y este trabajo da un aporte basado directamente en muestras obtenidas en el espacio", comenta el especialista en declaraciones al Science Media Center España, a la par que insiste en que los resultados de este trabajo, aunque importantes, deben interpretarse con cautela y sin tirar de hipótesis sensacionalistas.