Localizan con vida al joven desaparecido en Noia en la madrugada del sábado
El joven fue encontrado pasadas las dos de la tarde de este domingo en el municipio pontevedrés de Barro
Suso Souto
Manuel Seoane Mosquera, el vecino de Noia, de 41 años, que estaba en paradero desconocido desde las seis de la madrugada de este sábado, fue localizado con vida pasadas las dos de la tarde de este domingo en el municipio pontevedrés de Barro.
Al parecer fue un viandante que había leído la noticia de la desaparición en el diario Faro de Vigo quien le vio y avisó al 112.
Hasta el lugar se desplazó una ambulancia, que le prestó asistencia sanitaria. El hombre se encontraba desorientado.
La Guardia Civil estableció un dispositivo de búsqueda de un hombre de 41 años, vecino de Noia, que permanece en paradero desconocido desde el pasado día 14 de marzo.
La última vez que lo habían visto fue a la las seis de la madrugada del día 14.
El Concello de Noia suspendió una reunión que había convocado para las cuatro de la tarde de este domingo para coordinar un operativo de búsqueda en el que iban a participar efectivos de la Policía Local, Protección Civil y GES junto a voluntarios de la Cruz Roja.
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