Xavier Guix: «No podemos usar la memoria para justificar una vida»

¿Se puede volver al pasado? ¿Se puede ser feliz arrastrando un mal pasado sin resolver? ¿Qué se necesita indagar respecto al pasado? ¿Para qué se necesita una identidad? Y si no se tiene, ¿quiénes somos? ¿Por qué y de qué se arrepienten las personas? ¿Por qué consideran que era mejor la opción que no llegaron a escoger y no aquella por la que finalmente se decantaron? Son algunos de los interrogantes con los que el psicólogo Xavier Guix abrió ayer «la caja de Pandora» en el Club Faro, en la presentación del su nuevo libro, «El reto de soltar el pasado. Regresa al presente y empieza a vivir plenamente».

Acompañado de la escritora Elba Pedrosa, Xavier Guix inició su intervención invitando al público asistente a reflexionar sobre sus respectivos pasados y a la gestión de los mismos, apuntando que una de las principales razones que motivó la escritura de su nuevo libro fue su propia experiencia en la consulta, puesto que afirmó que «cuando pregunto a los pacientes qué buscan en su pasado se dan fundamentalmente dos respuestas: ‘porque he perdido el sentido de mi vida’, lo que nos lleva a utilizar una herramienta como la rememoración, y la otra es la falta de arraigo y pertenencia, sentirse desconectado, lo que provoca que iniciemos una exploración, pero en vez de indagar en el presente se dirigen al pasado y eso suele suceder porque el presente que están viviendo no es bueno, la tarea a resolver es el presente porque las cosas ocurren ahí», explicando que, «cuando tengo conciencia de hoy, pero funciono sobre el pasado, estoy desajustado».

En este sentido, Xavier Guix incidió en que «hay que tener en cuenta que al pasado no se puede volver, uno no vuelve al pasado, sino al recuerdo, lo que anida en nuestra memoria, que sabemos que es dinámica, reconstructiva y sesgada, y además, todo los nuevos conocimientos que vamos adquiriendo a lo largo de la vida también operan sobre ella». El psicólogo destacó que «rememorar y recordar se llevan a cabo en presente y este, dependiendo de cómo se esté viviendo, opera sobre el pasado, por lo que no puedo sostener mi vida a partir de la memoria, porque hay creencias irracionales, aspectos que se nos han quedado agarrados y es por eso por lo que no podemos usar la memoria para justificar una vida».

Las cárceles del pasado

Xavier Guix continuó enumerando algunas de esas «cárceles del pasado» que impiden a las personas avanzar, empezando por la poderosa culpa. «Vivimos en una cultura occidental en la que la culpa se nos ha metido en vena desde pequeños y la culpa va por dentro y es moral siempre, lo que deriva en dos extensiones: el arrepentimiento y el remordimiento», aseguró el especialista, quien matizó que «el primero es sentir culpa de lo que debería hacer y no hizo y el segundo es por hacer lo que no debería. No somos conscientes de que aquello que ocurrió es lo único que podría haber ocurrido, las circunstancias fueron las que fueron y solo podían dar ese resultado, habiendo aquí un ejercicio fundamental que es el de aceptar lo sucedido y, en cuanto al remordimiento, lo bueno que tiene es que con él aprendemos».

Los duelos mal resueltos, sistemas familiares con problemáticas, el victimismo, la nostalgia y el resentimiento fueron las otras «cárceles del pasado» a las que Guix hizo referencia, poniendo especial atención sobre la última, ya que concluyó que «hay que tener cuidado porque nos puede llevar al rencor, a una especie de masoquismo moral».

Lo absurdo de intentar definir la felicidad

A la hora de abordar el arrepentimiento, Xavier Guix hizo alusión a las dos cosas de las que más se lamentan las personas antes de morir: «No haberse permitido ser uno mismo, vivir para los demás y por lo que esperaban de uno, y la otra es no haberse permitido ser más feliz», detalló. A este respecto, el psicólogo analizó que «mucha gente no se permite ser feliz, a veces por duelos mal resueltos o incluso porque no acabamos de entender muy bien qué es eso de la felicidad, un concepto que incluso en la actualidad está muy denostado. Sin embargo, es muy importante entender que si no nos permitimos ser felices es porque lo primero que escogemos es evitar sufrir, nuestra atención está en que nos puede ocurrir lo peor, de ahí que cuando somos un poco felices nos parezca que nos va a pasar algo malo».

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Guix insistió en la necesidad de «crear buenos recuerdos» y afirmó que «intentar definir la felicidad es absurdo, porque es una constelación de experiencias como vivir la unidad, el amor, la alegría, la satisfacción... lo que genera el sentir que estamos plenos, en paz. Y estas vivencias no están relacionadas con lo externo o con tener, sino que en la persona tienen que ver con ser, ese es el camino que tenemos que recorrer».