¿Cuántas posibilidades tiene 'Sirat', del gallego Oliver Laxe, de ganar un Oscar?

Ya no queda nada para la gran noche del cine: los Premios Oscar. En la madrugada del domingo al lunes, a partir de las 00.00 h., el Dobly Theatre de Los Ángeles acogerá la gala de la 98ª edición de los premios más destacados de la industria cinematográfica.

Una edición en la que, por primera vez en los casi cien años de historia, una película gallega opta a hacerse con la tan ansiada estatuilla. No es otra que 'Sirat', del director gallego Oliver Laxe, que buscará traer a España el Oscar número 20, el último en 2022 para Alberto Mielgo por el corto de animación 'El limpiaparabrisas'. Sin embargo, no será una tarea fácil.

El filme, que narra el viaje de un padre (Sergi López) por el desierto del Sáhara en busca de su hija perdida, optará a dos Premios Oscar: Mejor Película Internacional y Mejor Sonido. En ninguna de las dos parte como favorita y tendrá enfrente a varios huesos complicados, más teniendo en cuenta que varios de sus rivales ('El agente secreto' y 'Valor sentimental') compiten también en la categoría principal, pero hasta el momento en el que se anuncie el ganador todo puede pasar.

'Sirat' llega a los Oscar tras cosechar numerosos premios y nominaciones en festivales del todo el mundo, entre las que destacan el Premio del Jurado del Festival de Cannes 2025 o las nominaciones a los Critic's Choice Awards, los Globos de Oro o los Premios BAFTA.

Sin embargo, parece haber perdido fuelle recientemente en los Premios Goya, donde arrasó en la parte técnica (Mejor música original, Mejor montaje, Mejor sonido, Mejor dirección de producción, Mejor dirección de fotografía y Mejor dirección de arte), pero se vio superada por 'Los domingos' en las categorías clave: Mejor película y Mejor dirección (Alauda Ruiz de Azúa).

Retrato de Oliver Laxe durante el rodaje de 'Sirat'. / Quim Vives

Mejor Película Internacional

En la categoría de Mejor Película Internacional, 'Sirat' tendrá enfrente a la noruega 'Valor sentimental' ('Sentimental Value'), la brasileña 'El agente secreto' ('The Secret Angel'), la francesa 'Un simple accidente' ('It was just an accident') y la tunecina 'La voz de Hind Rajab' ('The Voice of Hind Rajab').

De lograr la estatuilla en esta categoría sería la sexta para España en la misma tras: 'El discreto encanto de la burguesía' de Luis Buñuel (aunque se trataba de una producción francesa), 'Volver a empezar' de José Luis Garci, 'Belle Epoque' de Fernando Trueba, 'Todo sobre mi madre' de Pedro Almodóvar y 'Mar adentro' de Alejandro Amenábar, que si bien no fue un Oscar como tal para Galicia, la película fue rodada en varias localizaciones de la costa gallega y estaba basada en la vida de Ramón Sampedro, un tetrapléjico de Porto do Son que batallaba por acabar con su vida de una manera digna.

Parte del reparto de 'Mar adentro', rodada en Galicia y ganadora del Oscar a Mejor Película Internacional en 2004 / Ana Rodríguez

Aunque es complicado hacer una predicción sobre los Oscar, lo cierto es que si nos fijamos las casas de apuestas, 'Sirat' parte bastante por detrás de sus rivales.

Según el portal Goldderby, la producción noruega dirigida por Joachim Trier es la gran favorita para hacerse con la estatuilla, con un 72,53% de los votos, seguida de 'El agente secreto', de Kleber Mendoça, con un 25,35%.

Fotograma de 'El agente secreto' / Elastica Films

Muy lejos de estas dos quedan las otras tres producciones, con 'Sirat' como la que menos votos tiene, con solo un 0,10%. Entre ellas, 'Un simple accidente', de Jafar Panahi, y 'La voz de Hind Rajab', de Kaouter Ben Hania cuentan con un 1,50% y un 0,51% de los votos respectivamente.

No van las cosas mejor si miramos otras opciones, muchas de las cuales vuelven a poner a las favoritas en el mismo orden. Es el caso de la casa de apuestas Betfair, que le otorga a 'Sirat' una probabilidad de victoria del 0,8%, muy lejos del 58,9% de 'Valor sentimental', el 29,4% de 'El agente secreto', el 6,5% de 'Un simple accidente' y el 4,4% de 'La voz de Hind Rajab'.

Fotograma de la película 'Valor sentimental' / Kasper Tuxen Andersen/Elastica Films

Las puntuaciones más bajas

Tampoco se cuela entre las favoritas si nos fijamos en las puntuaciones que reflejan algunas de las plataformas más importantes de reseñas.

En IMDB, 'Sirat' cuenta con una puntuación de 7, situándose, de nuevo, por detrás de todos sus rivales: 'El agente secreto', con un 7,3; 'Un simple accidente', con un 7,5; 'Valor sentimental', con un 7,8; y 'La voz de Hind Rajab', 8,3.

La cosa no es muy diferente tomando como referencia otras plataformas como Rotten Tomatoes, donde, a pesar de contar con una gran puntuación en cuanto a la crítica (91%), no ha calado tanto entre el público (66%).

Los otros cinco filmes si que cuentan con puntuaciones más altas en ambas valoraciones: 'El agente secreto', 98% entre los críticos y 83% entre el público; 'Un simple accidente', 98% entre los críticos y 93% entre el público; 'Valor sentimental', 96% entre los críticos y 94% público; y 'La voz de Hind Rajab', 95% entre los críticos y 100% entre el público.

Un fotograma de 'La voz de Hind' / Venice Film Festival

A nivel español, los resultados también parecen colocar a 'Sirat' lejos de sus rivales. Así, en Filmafinitty, el filme de Oliver Laxe cuenta con una puntuación de 6'2, por debajo del 6'8 de las propuestas brasileña y francesa, del 7'2 del filme noruego o del 7'4 de la película de Kaouter Ben Hania.

Una baza a 'Mejor Sonido'

'Sirat' cuenta con otra opción de traer una estatuilla a Galicia, aunque el cometido parece también casi una utopía. En la categoría de Mejor Sonido, el filme de Oliver Laxe deberá enfrentarse a dos de las grandes favoritas para lograr el Oscar a Mejor Película como son 'Una batalla tras otra' y 'Los pecadores', o 'Frankenstein', de Guillermo del Toro. Aunque, según parece todas ellas parten por detrás de 'F1: la película', la gran favorita para llevarse la estatuilla.

La producción gallega llega a los Oscar tras alzarse en los últimos días con el Premio a la Mejor Edición de Sonido de una Película Internacional en los prestigiosos Golden Reel Awards. Una distinción que suma al Goya logrado hace unas semanas gracias al trabajo de Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas, siendo esto un hito al ser la primera vez que un equipo formado únicamente por mujeres opta a esta categoría.

El equipo de sonido de la película 'Sirat': Amanda Villavieja (i), Lola Casanovas (c) y Yasmina Praderas (d) / EFE/Toni Albir

"Ya hemos ganado"

Con todo, aunque parece difícil, prácticamente imposible, que 'Sirat' logre hacerse con una de las dos estatuillas, lo cierto es que la producción de Oliver Laxe ya ha hecho historia, al ser la primera nominación gallega en la historia de los Oscar y es que, como el propio director señaló tras conocer que estaba nominado: "Ya hemos ganado".