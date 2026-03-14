Multa de 200 euros por abrir la guantera: la Guardia Civil extrema la vigilancia en las carreteras de Galicia antes de la Semana Santa

Todavía quedan semanas para la Semana Santa y el aumento de desplazamientos en coche que traen las vacaciones de miles de españoles, pero la Guardia Civil ya extrema la vigilancia en las carreteras de Galicia.

Tirar objetos por la ventanilla, conducir sin cinturón o mirar el móvil mientras se conduce son comportamientos sobre los que cada vez somos más conscientes y evitamos. Sin embargo, existen muchas prácticas al volante que la mayoría de personas hacen sin pensar y que pueden conllevar una multa e incluso la pérdida de puntos.

La Dirección General de Tráfico (DGT) se encarga de vigilar y regular todas estas cuestiones para garantizar que las carreteras son lo más seguras posible para todos. Entre las conductas de los conductores sobre las que ponen el foco en las carreteras gallegas, los agentes de Tráfico han hecho especial hincapié en las distracciones al volante que van más allá de mirar el teléfono, como por ejemplo abrir la guantera.

200 euros de multa y hasta seis puntos por «conducir a ciegas»

«El móvil es la principal causa de distracción. Un solo segundo mirando la pantalla… es conducir a ciegas», recuerdan desde la guardia civil. Y es que usar el móvil al volante es una falta grave según recoge el artículo 18.2 del Reglamento General de Circulación.

Antes de la llegada de la nueva reforma de la Ley de Seguridad Vial implicaba una multa de 200 euros y la retirada de tres puntos del carnet. Sin embargo, desde el 21 de marzo de 2022 la retirada de puntos por conducir con el móvil sube hasta los seis. Si el pago se hace en los 20 días posteriores a la notificación de la multa, entonces la cuantía es de 100 euros, aunque los puntos retirados son los mismos.

Tampoco se puede manipular el móvil mientras conduces aunque esté en un soporte: conlleva 200 euros de multa y la retirada de tres puntos del carnet. En el caso de que te llamen, utiliza un sistema de manos libres, tal y como recuerdan desde RACE.

Pero ojo, incluso otros gestos como manipular el GPS también puede ser motivo de sanción. Desde la DGT recuerdan que cuando apartas la vista unos segundos para tocar la pantalla del GPS, es como recorrer cientos de metros «a ciegas». A 50 km/h puedes recorrer más de 250 metros sin atención, y a 120 km/h el riesgo se multiplica. Por eso la normativa no se centra solo en el móvil: cualquier dispositivo que desvíe la atención es sancionable.

Otro motivo de sanción puede ser el abrir la guantera mientras el vehículo está en movimiento. Esta sanción es una «multa por distracción». «Si un agente considera que buscar algo en la guantera ha provocado una conducción negligente o peligrosa, puede imponer una multa, generalmente de 200 euros, similar a otras distracciones como comer, beber o discutir», señalan desde RACE.

Así que lo mejor en el coche es ir pendiente de la carretera evitando cualquier tipo de distracción y una interacción calmada y pausada con el resto de ocupantes del vehículo.