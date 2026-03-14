Muere el filósofo alemán Jürgen Habermas a los 96 años de edad

El filósofo alemán Jürgen Habermas ha fallecido este sábado a los 96 años de edad en la ciudad de Starnberg, según ha informado su editorial, Suhrkamp, en un comunicado, en el que alude como fuente a los familiares del también sociólogo.

El prestigioso semanario alemán 'Der Spiegel' define a Habermas como "uno de los pensadores más importantes de nuestro tiempo". Inició su carrera en los años 50 en la localidad de Fráncfort del Meno, en el Instituto de Investigación Social bajo la dirección de Theodor W. Adorno. En 1961 se doctoró en Marburgo con la obra 'La transformación estructural de la esfera pública'.

Universidad de Fráncfort

Tras pasar algunos años en la Universidad de Heidelberg, en 1964 asumkió la cátedra de filosofía y sociología de Max Horkheimer en la Universidad de Fráncfort. Su conferencia inaugural se convirtió en el libro "El conocimiento y los intereses humanos" (1968). Durante la revuelta estudiantil de ese año 1968, Habermas fue percibido como un partidario del movimiento, aunque rechazó su radicalización.

En 1971, se trasladó a Starnberg, cerca de Múnich, donde dirigió el Instituto Max Planck para el Estudio de las Condiciones de Vida en el Mundo Científico-Técnico hasta 1981. En su último año, publicó su obra principal, "Teoría de la Acción Comunicativa". En 1983, regresó a Fráncfort, donde volvió a ser profesor de filosofía hasta su jubilación en 1994.

En su vejez, que pasó a orillas del lago de Starnberg, se pronunció sobre cuestiones políticas, como la guerra de Kosovo, la investigación sobre el cerebro o los conflictos religiosos. Una característica de su discurso oral era la dificultad para hablar debido a una fisura palatina congénita.