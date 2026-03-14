Detenidos por intento de homicidio una mujer y su hijo tras apuñalar varias veces en el tórax a un hombre en Bertamiráns

La Guardia Civil de Santiago ha detenido a una mujer y a su hijo como presuntos autores de un delito de homicidio en grado de tentativa tras el apuñalamiento de un hombre que ocurrió el pasado 19 de febrero en el parque Pazo da Peregrina, en Bertamiráns (Ames). Ambos han ingresado en prisión provisional por orden judicial, mientras que otros dos implicados en los hechos han quedado en libertad con cargos.

La investigación -llevada a cabo por el Equipo Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de la capital gallega- se inició a raíz de la agresión con arma blanca registrada en este parque, frecuentado habitualmente por familias, y las primeras pesquisas de los agentes ya apuntaron a que el apuñalamiento estuvo precedido de una discusión entre la mujer detenida y la víctima.

En el transcurso de la investigación, los componentes del ETPJ averiguaron que el apuñalamiento vino precedido de una discusión entre la detenida y un varón / GUARDIA CIVIL

En el transcurso del enfrentamiento, la ahora detenida llamó a otro hombre y ambos comenzaron una pelea a puñetazos. Posteriormente, se sumaron a la agresión la propia mujer, su hijo y una cuarta persona. Durante la trifulca, la acusada sacó un cuchillo de cocina y presuntamente apuñaló en varias ocasiones en el tórax al hombre, que quedó tendido en el suelo sangrando abundantemente mientras los cuatro agresores huían del lugar.

Minutos después y alertados por los vecinos de la zona, se desplazó hasta el lugar una patrulla de la Policía Local de Ames y otra de la Guardia Civil. Una vez allí, los agentes prestaron una primera asistencia a la víctima, taponando las heridas hasta la llegada de los servicios sanitarios, que trasladaron al herido al CHUS de Santiago.

Viejos conocidos de las fuerzas de seguridad

Tras diversas gestiones de investigación y trabajo de campo, los agentes lograron identificar a los presuntos agresores, todos ellos viejos conocidos por las fuerzas de seguridad por ilícitos de diversa índole.

Finalmente, los agentes del Instituto Armado procedieron a la detención de la mujer y de su hijo, mientras se activaba un dispositivo para localizar al resto de implicados. Ambos detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado número 2 de Santiago, en Fontiñas, que ha decretado su ingreso en prisión.

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Los otros dos implicados se presentaron posteriormente ante el mismo juzgado, que acordó su libertad con cargos mientras continúa la investigación.