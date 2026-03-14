'De viernes'
El cara a cara entre Irene Rosales y Jessica Bueno acaba con lágrimas en 'De viernes': "No hace falta un intermediario"
La ex de Kiko Rivera acudió al plató del programa una semana después de su scoop
Kevin Rodríguez
Irene Rosales volvió a sentarse anoche en 'De viernes'. La ex de Kiko Rivera pisó el plató de Telecinco una semana después de su scoop en el que habló, entre otras cosas, de las numerosas infidelidades del hijo de Isabel Pantoja. En la entrevista, se encontraba por primera vez en televisión con Jessica Bueno, también ex de Rivera.
A diferencia de Rosales, la modelo ahora sí mantiene buena relación con el DJ, algo de lo que Irene se alegra: "Sobre todo por el niño. El niño ya se merecía que sus padres tuviesen un trato cordial", comenta la invitada que afirma querer al hijo de la pareja como si fuera suyo.
Ese buen trato lo ha reconocido Jessica Bueno, que se ha dirigido a la entrevistada para agradecérselo: "Mi hijo la adora, se ha portado muy bien con él, lo ha querido como un hijo. Le deseo toda la felicidad del mundo, que se la merece, y que luche por su felicidad y por crecer ella misma, no necesita a nadie. Me gusta lo que ha dicho de que su nueva pareja está con ella para complementarla y no porque lo necesite para ser feliz".
Ante las palabras de Bueno, Irene no ha podido contener la emoción y ha contestado con la voz entrecortada: "El agradecimiento por cómo he tratado a su hijo no es necesario. No se merece menos porque tiene un sol como hijo, que lo quiero con locura". "Sé que podemos tener contacto, que puedo saber y demás".
"Ya lo sabes. Mi casa y mi hijo siempre van a estar ahí para ti. No hace falta que haya un intermediario de por medio", concluía la modelo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Unos padres de Ponteareas ceden la representación legal de su hija con discapacidad a sus hermanos por falta de «competencias digitales»
- Locales de hostelería de Vigo ya exigen consumición mínima a los clientes para poder sentarse y limitan el número de carritos de bebé
- Las huelgas y el cambio de pacientes de Povisa lastran las listas de espera del Chuvi
- Inhabilitado y condenado al pago de 913.000 euros un empresario de Vigo por llevar una fabricante de maquinaria a la quiebra
- Pinchan las ruedas de varios coches de alquiler de aficionados del Lyon en el entorno de Balaídos
- El gerente del Área Sanitaria de Vigo: «Los médicos sin MIR están de apoyo administrativo y no pueden ver pacientes»
- Los futuros pisos públicos de 90 metros costarán en Vilagarcía entre 108.000 y 155.000 euros
- Balbi, «una pequeña ferretería del deporte» que resiste en Vigo tras casi 40 años de historia