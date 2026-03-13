Tres alumnas ratifican en el juzgado sus denuncias de agresión sexual contra el actor Juan Codina

La investigación contra el actor Juan Codina suma un nuevo capítulo judicial. Tres jóvenes han comparecido ante el juzgado de instrucción número 20 de Madrid para confirmar las denuncias que presentaron contra el intérprete por presuntas agresiones sexuales ocurridas cuando eran alumnas de su escuela de interpretación.

El procedimiento se inició después de que la actriz Miranda Yorch relatara públicamente en 2024 que había sido violada por Codina durante el curso 2019-2020, cuando tenía 19 años y estudiaba en su centro. Tras esa denuncia inicial se sumaron otras dos, que el juzgado decidió investigar dentro de la misma causa.

Durante su declaración, las tres denunciantes mantuvieron la versión de los hechos que ya habían presentado ante la justicia, según fuentes jurídicas citadas por EFE. La jueza también ha tomado declaración al actor en fases anteriores del procedimiento, donde negó las acusaciones.

La defensa del intérprete sostiene que el relato de la denunciante principal presenta “contradicciones” y afirma que ambos habrían consumido alcohol y drogas aquella noche. Según su abogado, la joven reconoció que cuando expresó que quería detener la situación, “él para”, y añade que después habrían mantenido una relación sentimental durante varios meses.

En relación con las otras denuncias, la defensa afirma que una alude a una bofetada durante una escena, que considera un delito leve ya prescrito, y la otra a un intento de beso que no llegó a producirse. La investigación sigue abierta y la magistrada podría llamar a declarar a nuevos testigos en las próximas semanas.