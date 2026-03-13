Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Uno de los detenidos en Badajoz confiesa ser autor de la muerte de Francisca Cadenas y exculpa a su hermano

El arrestado ha reconocido la acusación al declarar este viernes ante la Guardia Civil

Juli G., que se ha declarado culpable de la muerte de Francisca Cadenas.

Juli G., que se ha declarado culpable de la muerte de Francisca Cadenas. / J. H.

Jonás Herrera

Badajoz

Juli G. ha confesado ser el autor material de la muerte de Francisca Cadenas, la mujer de la localidad pacense de Hornachos que desapareció el 9 de mayo de 2017. La confesión se ha producido durante una declaración ante los agentes de la Guardia Civil en el acuartelamiento de Zafra en la mañana de este viernes.

Esta noticia la ha confirmado uno de los abogados de la defensa de los hermanos detenidos, José Duarte, ante los medios de comunicación, según publica Canal Extremadura TV. La confirmación de esta noticia también la da la agencia Europa Press que cita fuentes de la investigación como quienes la avalan.

Los periodistas han querido zanjar los rumores y han preguntado directamente sobre la posibilidad de que uno de ellos hubiera declarado que era culpable. En ese momento, también habría exculpado a su hermano. El letrado de la defensa ha señalado que "eso por supuesto", dando por hecho la confesión.

Cuatro días intensos

Después de cuatro días de intensa actividad para los dos detenidos y de mucha presión, ha llegado el momento de la confesión. Desde que el lunes fueran citados a declarar como investigados y no como testigos, como lo habían hecho en anteriores ocasiones, todos los hechos se han sucedido. El martes volvieron a citarlos, pero sus abogados desestimaron declarar porque no disponían de los elementos esenciales de la investigación al estar decretado el secreto de sumario.

El miércoles comenzaron los registros y horas después los agentes de la UCO y de otros siete grupos y unidades de la Guardia Civil hallaron restos humanos en el patio de la vivienda familiar. Fue entonces cuando fueron detenidos acusados de ser presuntos autores del homicidio de Francisca Cadenas. Pasaron su primera noche en el calabozo de Zafra y el jueves regresaron y estuvieron durante todo el día siendo testigos de más registros en la mencionada vivienda y en una finca rústica de su propiedad. Volvieron a dormir en el cuartel de la Guardia Civil de la localidad segedana y en la mañana de este viernes habría confesado exculpando a Lolo G.

Con la confesión de la autoría por parte del menor de los hermanos la benemérita debe determinar cómo se produjo la muerte de Francisca Cadenas y el móvil del homicidio. Estos dos puntos son vitales para poder conocer a qué delitos se enfrentan cada uno de ellos. También tendrán que saber si esta declaración es totalmente cierta o si el hermano mayor, Lolo G., tuvo algo que ver con el trágico suceso.

Inicio del final

Los dos hermanos siguen detenidos en el cuartel de Zafra, a la espera de pasar este sábado a disposición judicial, como ya ha confirmado el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, en la mañana de este viernes.

Por su parte, los agentes de la Guardia Civil continúan este viernes, por tercer día consecutivo, con el registro de la vivienda de los dos detenidos, ya sin la presencia de éstos.

Se tratan de los últimos trabajos que realizará la UCO en la casa de los dos detenidos y se trata del inicio del final de esta triste noticia que comenzó a escribirse la noche del 9 de mayo de 2017.

