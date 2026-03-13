Días internacionales: por qué internet ha provocado su aumento y cuántos de ellos tienen fundamento

El pasado domingo fue 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, una de las fechas más reconocidas por la mayoría de la población, sobre todo desde que las manifestaciones organizadas para ese día adquiriesen especial importancia como muestra de apoyo a la víctima de La Manada de Pamplona o movimientos internacionales como el #MeToo que sacudió Hollywood.

Los que no están tan arraigados en el acervo popular son los otros cinco días internacionales que se han sucedido hasta la redacción de esta noticia. Algunos de ellos buscan reconocimiento para problemas que tienen un gran impacto social en las comunidades, como el 9M, Día de las Personas Desaparecidas; o que buscan reconocer los logros y la aportación a la sociedad de algunos colectivos, como el 10M, Día Internacional de las Juezas.

Los días internacionales también son una de las herramientas que se utilizan para reivindicar mayor inversión en investigación médica y prevenir a la población general sobre ciertas patologías. Es el caso del 12 de marzo, Día Mundial del Riñón y Día Mundial del Glaucoma.

Aunque estas efemérides tienen motivos concretos, rastreables y consensuados por distintos colectivos u organizaciones; en los últimos años las redes sociales y los medios de comunicación han popularizado conmemoraciones más informales como el Día de Los Simpson o el Día de Mario —celebrado el pasado 10 de marzo en conmemoración al popular videojuego—. Esta acumulación de días especiales hace que más de una persona se pregunte por qué hay tantos y cuáles «son legítimos».

¿Cómo se eligen los días internacionales?

No existe una distinción entre días mundiales auténticos o falsos, pero sí podemos encontrar un calendario de días internacionales reconocidos por Naciones Unidas. La ONU reconoce 189 días, vinculados a temas o acontecimientos específicos que consideran que se deben promover, temas como el agua, los refugiados, el uso de la bicicleta e incluso la alimentación.

Los días mundiales establecidos por las Naciones Unidas son aprobados en su Asamblea General mediante una resolución formal o bien declarados por cualquiera de sus organismos especializados, como la Unesco, la FAO o la OMS. En la mayoría de los casos son los países miembros los que proponen estas conmemoraciones.

De acuerdo con la ONU, señalar estas fechas sirve para informar al público en general sobre cuestiones de interés, movilizar recursos o celebrar logros humanos. Por ello, los motivos elegidos siempre están vinculados a los principales campos de acción de las Naciones Unidas —como pueden ser, entre otros, la paz, la dignidad, la igualdad o el desarrollo sostenible—. El motivo de estos días son siempre reivindicativos.

Ni más ni menos legítimos

En unas declaraciones para EL PERIÓDICO en 2022, Eliseu Carbonell, antropólogo y profesor de la Universitat de Girona, propone un acercamiento particular a estos días, afirmando que son «modernas formas de dar cualidades al tiempo» y que la proliferación de celebraciones no restan visibilidad a las más establecidas.

«Si los organismos como en la ONU (Día de la Tierra), los Estados (Día de las Fuerzas Armadas), o las empresas (Blackfriday) pueden decretar cualidades para días concretos, ¿por qué no podría hacerlo cualquier grupo de personas que desee reivindicar el Orgullo Zombi?», señala el antropólogo.

Carbonell aporta una reflexión sobre la cuestión: «Yo lo veo como una reivindicación legítima de que el tiempo les pertenece y de que también pueden atribuir cualidades al tiempo. Para mí, como antropólogo, tienen mucho más sentido el Día de los Calcetines Perdidos que el Día sin IVA de una cadena de electrónica. Creo que si algunos 'días de' desvirtúan el sentido son precisamente los que responden a intereses privados y no los de colectivos más o menos grandes, más o menos exóticos».