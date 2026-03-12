Viajes gratis por la ría de Vigo por el Día del Padre: el particular regalo de una naviera para navegar las Rías Baixas
Los padres podrán disfrutar de rutas en barco hasta las islas Cíes o por la Ruta del Pulpo de manera gratuita
Se acerca el 19 de marzo, Día del Padre y este año en Galicia es festivo autonómico. Al caer en jueves, muchos optarán por hacer puente de 4 días y aprovechar para disfrutar de escapadas y actividades en familia.
Para quienes todavía no han escogido escapada para esos días, la naviera Piratas de Nabia ha lanzado una oferta para celebrar este día navegando por las Rías Baixas, disfrutando de recorridos por espacios tan espectaculares como las Islas Cíes. Entre los días 16 y 22 de marzo los padres podrán viajar de forma gratuita con esta compañía.
Viajes gratis del 16 y el 22 de marzo por el Día del Padre
La oferta que plantea Piratas de Nabia permitirá que todos los padres viajen gratis entre el 16 y el 22 de marzo por las rutas más populares de la compañía en la ría de Vigo y las Rías Baixas.
La oferta se centra en los planes familiares y, para poder beneficiarte del billete gratuito, el viaje debe componerse de dos adultos y una hija o hijo.
Entre los recorridos ofertados, se incluye uno de los más solicitados por quienes contratan los servicios de esta naviera: el recorrido por las Islas Cíes. Los padres podrán visitar uno de los enclaves naturales más ricos y diversos de Galicia y de España sin tener que poner un euro.
Además, la naviera incluye en la promoción dos recorridos muy particulares: la Ruta del Mejillón y la Ruta del Pulpo. Con ambos itinerarios podrás recorrer las rías y aprender a cerca de la pesca y cultivo de estas especies y su desarrollo culinario.
Este paseo en barco es un regalo ideal para quienes quieren aprovechar el puente y descubrir mejor el paisaje de las Rías Baixas y la tradición marinera que las rodea.
Cómo conseguir el billete gratis para padres
En el anuncio que realizan por redes sociales, Piratas de Nabia explica cómo conseguir el billete gratis:
- Compra los billetes de los acompañantes (excepto el del padre) en piratasdenabia.com o llamando al 986 32 00 48
- Solicita el billete gratuito enviando un email a atencionalcliente@piratasdenabia.com en el que se incluya: nombre y apellidos del padre, referencia de los billetes comprados, fecha de nacimiento y DNI.
- Una vez comprobado la naviera te enviará el billete gratis por email.
- Un colegio de Vigo, entre los 100 mejores de España según la revista Forbes
- «La generación Z consume menos alcohol porque encontró una droga nueva: la tecnología»
- La hélice del crucero «Spirit of Discovery» quedó al aire frente a la costa gallega: hubo un fallecido y más de 100 heridos
- Sorprendidos manteniendo relaciones sexuales dentro de un coche en el aparcamiento de un supermercado de Redondela
- Una mujer «Spider-Man» que trae de cabeza en Moaña
- Borja Iglesias responde al seguidor del Deportivo que le pidió la camiseta que el Celta lució en el homenaje a Madonna
- La flota gallega inicia la campaña en Malvinas tras los buenos datos científicos del calamar: «Estamos volviendo a la normalidad»
- Una multinacional china invertirá 400 millones en la cuarta gigafactoría de baterías de España... a 600 kilómetros de Vigo