La pérdida de dientes en mayores cae drásticamente en España: del 24% al 7% en un cuarto de siglo

El Consejo General de Dentistas ha presentado el Libro Blanco 'La salud oral en España: análisis de un cuarto de siglo (2000-2025)'. Un documento que revela la evolución de la salud bucodental desde el año 2000 hasta hoy. El trabajo aporta datos muy interesantes como que el cuidado de la boca de las personas mayores (65-74 años) ha experimentado un "cambio profundo". Se trata de "un avance histórico en la conservación de la dentición natural: el edentulismo, o pérdida total de los dientes, ha caído drásticamente del 24% al 7% actual. Contamos con una generación de mayores que conserva mucho mejor sus dientes en comparación con el pasado", ha señalado la doctora María Núñez, presidenta del Colegio de Dentistas de Lugo.

Núñez ha asistido a la presentación del libro este jueves en Expodental, que se celebra en Ifema (Madrid), junto al doctor Óscar Castro, presidente del Consejo General de Dentistas. El trabajo expone los principales indicadores en salud bucal del último cuarto de siglo. En el caso de los adultos mayores se ha experimentado un giro radical, han advertido. Pero queda cosas por hacer.

Este progreso convive "con una realidad asistencial preocupante", ya que el 75% de las lesiones de caries en este grupo de población sigue sin recibir tratamiento y 6 de cada 10 adultos mayores padecen enfermedad periodontal en estadios moderados o severos. "Se aprecia un claro gradiente social, pues los mayores con nivel socioeconómico más bajo presentan una peor salud oral", ha destacado Núñez.

Acceso al dentista

Actualmente, el acceso a la atención odontológica sigue siendo el obstáculo más importante para la conservación de las piezas, y, por tanto, los adultos mayores de menor nivel social tienen más probabilidades de carecer de una dentición funcional. El Consejo General de Dentistas han apoyado incluir en el Plan de Ampliación de la Cartera de Servicios de Salud Bucodental a los mayores de escasos recursos, ha explicado el doctor Castro.

El plan de Sanidad solamente el 10% de los 68 millones de euros a los más mayores: menos de 7 millones de euros

Sin embargo, solamente se dedicará el 10% de los 68 millones de euros a este colectivo, es decir, menos de 7 millones de euros. Teniendo en cuenta que representan unos 10 millones de personas, la cifra es "absolutamente insuficiente" para poder abordar las necesidades acumuladas, se ha indicado.

"Si bien el Plan es algo que veníamos demandando desde hace años, este requiere de una evaluación transparente y clara de las acciones emprendidas. Carece de un riguroso análisis de recursos, tanto humanos como económicos. Los 1.400 dentistas de la sanidad pública "son claramente insuficientes" para cubrir la atención bucodental a demanda. Del mismo modo, los 68 millones de euros anuales "distan mucho de ser suficientes para cumplir con los objetivos de un 70% de cobertura en los grupos prioritarios", ha subrayado el doctor Castro.

Niños y adolescentes

En el libro blanco presentado este jueves también se analiza la salud bucal de niños, adolescentes o adultos jóvenes. En la población infantil (5-6 años), la situación apenas ha mejorado desde el año 2000. La doctora Núñez ha explicado que un tercio de los menores presenta caries en dentición temporal, una cifra que no ha variado en todo este periodo. Además, el 80% de estas lesiones permanece sin tratar.

Asimismo, los niños de nivel socioeconómico bajo duplican la prevalencia de caries respecto a los de nivel alto. "En España, la atención prestada al tratamiento restaurador en dientes temporales es sumamente baja. El Plan de Ampliación de la Cartera de Servicios en Salud Bucodental ha incorporado medidas preventivas a partir del primer año de vida, sin embargo, los recursos disponibles difícilmente podrán alcanzar a todos", ha enfatizado el doctor Castro.

Programas públicos

En contraste, los adolescentes (12-15 años) muestran una evolución positiva. La prevalencia de caries se ha reducido un 35%, el número medio de dientes afectados casi se ha reducido a la mitad y los tratamientos restauradores han aumentado del 53% al 70%. Parte de esta mejora se debe a los programas públicos de atención dental infantil (PADIs) ha explicado el presidente de los dentistas que, sin embargo, ha subrayado las grandes desigualdades existentes entre las comunidades. Por ejemplo, el porcentaje de utilización de los PADIs en el País Vasco y Navarra alcanza el 70-75%, mientras que en otras comunidades autónomas solo roza el 30%.

Noticias relacionadas

Entre los adultos jóvenes (35-44 años), la caries continúa siendo prácticamente universal por su carácter acumulativo, aunque se observa una moderada reducción del número de dientes afectados -actualmente, unos 7 por persona- y un mayor uso de servicios odontológicos, con un incremento de restauraciones del 49% al 66%. Sin embargo, 3 de cada 10 personas en estas edades presentan periodontitis moderada o severa.