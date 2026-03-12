200 euros de multa por una de las prácticas más habituales al volante: la Guardia Civil vigila a los conductores gallegos

Tirar objetos por la ventanilla, conducir sin cinturón o mirar el móvil mientras se conduce son comportamientos sobre los que cada vez somos más conscientes y evitamos. Sin embargo, existen muchas prácticas al volante que la mayoría de personas hacen sin pensar y que pueden conllevar una sanción.

La Dirección General de Tráfico (DGT) se encarga de vigilar y regular todas estas cuestiones para garantizar que las carreteras son lo más seguras posible para todos. Entre las conductas de los conductores sobre las que ponen el foco en Galicia, está la costumbre de apoyar el brazo o sacarlo por la ventanilla, una acción errónea que puede conllevar graves consecuencias en caso de distracción al volante.

Por este motivo, DGT y Guardia Civil buscan concienciar a los conductores para garantizar la seguridad vial y reducir la siniestralidad en las carreteras gallegas y del resto de España.

Qué dice el Reglamento General de Circulación

Sacar el brazo por la ventanilla no está específicamente prohibido en ningún punto por la DGT. Sin embargo, el artículo 18.1 del Reglamento General de Circulación recoge que «el conductor de un vehículo está obligado a mantener su propia libertad de movimientos, el campo necesario de visión y la atención permanente a la conducción, que garanticen su propia seguridad, la del resto de los ocupantes del vehículo y la de los demás usuarios de la vía».

Además, añade que el conductor «deberá cuidar especialmente de mantener la posición adecuada y que la mantengan el resto de los pasajeros». La infracción se puede cometer si el agente de tráfico considera que la postura que utiliza el conductor pone en peligro la seguridad vial, en esos casos sacar la mano por la ventanilla puede acarrear sanciones económicas.

¿Cómo debe colocar el conductor las manos?

Según la DGT, las dos manos siempre deben sujetar el volante. La posición 10:10, simulando las agujas de reloj, es la postura correcta para tener el control total del vehículo, mantener la estabilidad y tener una mayor capacidad de reacción ante cualquier imprevisto durante un desplazamiento.

No cumplir con esta recomendación, no solo puede acarrear sanciones económicas si los agentes detectan la postura. También puede ser clave antes una situación de emergencia.

Multas

La multas por llevar el brazo fuera pueden considerar leves o graves, dependiendo de la situación. Esto significa que los conductores se enfrentan a sanciones entre 80 y 200 euros, según la opinión del agente. Como siempre, estas multas pueden reducirse a la mitad si se abona anticipadamente.

No colocar las manos correctamente al volante durante un desplazamiento, no solo conlleva multas, sino también pone en peligro tanto la vida del conductor como la del resto de usuarios que circulen por la vía.