Galicia encara una primavera cálida tras batir récord de días de lluvia: ¿qué tiempo hará en Semana Santa?

“Nos van a salir escamas”, “esto ya cansa”, “¿otra borrasca?, “pero, ¿cuándo a va a dejar de llover?”. Las conversaciones sobre el tiempo dejaron de ser la coletilla en ascensores o a en la parada del autobús o la sala de espera del médico. Fue el monotema por la sucesión de borrascas que desde enero prácticamente no dio tregua a Galicia y que convirtió el chubasquero, el paraguas y las botas de agua en el principal atuendo del día a día. No hico frío, pero no paró de llover, en el lenguaje cotidiano. En el de los expertos: este invierno en la comunidad gallega fue cálido y muy húmedo. Llovió un 62% por encima de los valores normales para esta época del año, según detalló este jueves del delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en Galicia, Francisco Infante. Estos datos convierten la actual estación en la novena más lluviosa desde 1961 y el más lluvioso de la serie histórica en días de precipitaciones. Y en cuanto a las temperaturas, las diurnas han sido más bajas. pero las nocturnas, más altas.

¿Qué tiempo hará en el puente del 19 de marzo (Día del Padre y jornada festiva en Galicia) o para la Semana Santa? Infante descartó hacer un pronóstico ya que no es “fiable”, pero avanzó que la para esta primavera, que empieza el día 20, a las 15:46 horas, se esperan temperaturas “con gran probabilidad”, superiores a los valores normales.

Detrás de esta situación, está al calentamiento global y al cambio climático. Sin embargo, Infante precisó que no se puede dar un pronóstico fiable en relación a si será una estación más seca o más lluviosa de lo normal.

Infante detallo que en este invierno llovió “un 62% más de lo normal”, situándose, no obstante, en el noveno más lluvioso desde 1961. En cuanto a las temperaturas, precisó que las máximas “han sido bajas” aunque las mínimas “más altas”. Todo esto en un contexto de borrascas entre enero y febrero y con algunos municipios en los que prácticamente en el primer mes del año llovió casi todos los días. “28 de 31”, especificó en relación a algún caso, informa Europa Press.

“En cuanto a número de días de precipitaciones fue el más lluvioso de la serie histórica”, apuntó Infante sobre la situación en los últimos meses y con un mes de marzo que presenta un comportamiento “normal”.

En referencia al número de borrascas, especificó, sobre los nombres que se le ponen, que ya se va por la “r” por lo que de haber más se acabaría la lista de nombres existentes, algo que ha destacado por no haber ocurrido antes.

Por otra parte, de cara a la situación del tiempo en estos días ha explicado que mañana vienres llega un frente no muy activo que dejará nubosidad pero que la semana próxima habrá un ascenso de las temperaturas.