Empanada y zorza vegetariana gallegas llegarán a 12 países incluido EEUU antes de acabar el año con dos empresas punteras

Las empresas de gastronomía gallega siguen ampliando su foco para hacer llegar sus productos al exterior. Si desde el pasado siglo lo logran con la conserva y el producto pesquero congelado, ahora la revolución consiste en remitir platos típicos como la empanada o la zorza a distintos estados de Europa e incluso a Estados Unidos. Antes de que finalice este 2026 la empresa coruñesa Costumes Galicia y la nigranesa Vanetta Food prevén enviar sus productos a 12 países.

Antonio Claro, de la marca Costumes Galicia, es tajante: «La empanada es una solución tan exportable como la pizza». En su caso, el primer paso lo dieron décadas atrás sus abuelos y padres en el obrador familiar en Carballo (A Coruña) donde preparaban empanadas. En total, llevan 70 años cocinándolas y horneándolas.

«Las de grandes superficies son productos prostituidos»

«Las nuestras no tienen que ver con las que se venden en las grandes superficies que ofrecen un producto prostituido de calidad pésima», opina el responsable comercial de Costumes Galicia, Antonio Claro.

El primer país donde comenzaron a enviar su empanada gallega fue Suecia. «Allí tienen un problema mayor que aquí en la restauración con la falta de personal y, además, buscan platos saludables por lo que lanzamos las primeras semillas para probar. Vemos que la empanada puede gustar en cualquier sitio; es un producto global. Además la gente joven cada día cocina menos aquí y en el resto de países», añade Claro.

Antonio Claro (1i), responsable comercdial de Costumes Galicia, con sus productos. / Tecnopole

Reconoce que la pieza clave es el marketing además de un producto de calidad. En su casa, pochan la cebolla de forma natural con aceite de oliva como se hace en cada casa. En el caso de la empanada de zamburiñas limpian una a una cada bivalvo para «evitar que acabes comiendo la empanada como si fuera tierra. Además, hacemos un borde de masa fino que cerramos a manos; no es un mazacote de pan duro en el que te dejas los dientes. A la media hora de comerla, no te repite como otras».

En estos momentos venden su producto en siete países (Suecia, Bélgica, Francia, Noruega, Polonia, Portugal y Suiza). En abril, empezarán a enviarlo a California, en Estados Unidos. Antonio Claro no teme los aranceles de Trump «al menos que los suba al 500%», matiza. «Hay también gente de Australia interesada pero de momento no la estamos llevando», añade. En su caso, envían la empanada a los diferentes lugares ultracongelada.

Zorza con proteína vegetal

Otro plato típico pero adaptado a los nuevos tiempos y estómagos es la zorza con proteína vegetal que cocinan en Vanetta Food en Nigrán. La viguesa Águeda Ubeira recuerda que «la fundamos en 2023 y veníamos de otro sector donde nos arruinamos con la llegada del covid. En el nuevo local de hostelería empezamos a desarrollar nuestros propios productos y encontramos que había un nicho de mercado a la hora de ofrecer formas alternativas con proteína vegetal en platos tradicionales».

En su caso, decidieron comenzar el proceso de internacionalización en Francia. Ahora están cerrando una operación en México con varios operadores y en Reino Unido. «Portugal nos está costando más de lo que pensábamos. Estamos ultimando flecos para vender allí con el ecommerce. En España ya se puede comprar nuestra zorza de proteína vegetal así como en Andorra. En Portugal, a partir de la semana que viene», apunta la empresaria viguesa que ahora vive en Nigrán.

En la península Ibérica y en Canarias cuentan con 400 puntos de venta. Así, la firma que empezó con dos empleados en 2023 cuenta en este 2026 con 11. La previsión es seguir creciendo. Ya venden a Alcampo y Eroski y están a punto de entrar en Carrefour.

Seitán de la firma nigranesa Vanetta. / Vanetta

Águeda Ubeira reconoce que «la zorza (de carne) es una de las cosas que menos me gusta del mundo pero la nuestra me la puedo comer toda». Además venden seitán adobado (cuyo sabor busca compararse con el del lomo adobado), croquetas, milanesas y cachopos. «Tienes que acabar de cocinarlos tú en casa con un toque en la plancha o en la sartén a excepción de los cachopos, croquetas y milanesas que en cinco minutos ya los tienes listos», concluye.

Las dos empresas están participando estos días en el programa de aceleración para la internacionalización de pymes gallegas innovadoras en la bases tecnológica «Galicia Avanza», impulsado por la Xunta y Tecnópole. Solo seleccionaron a 30 firmas de toda la autonomía.