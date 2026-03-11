La viguesa Marta Pardo, primera mujer en el TOP 10 mundial de Global Gurus, destaca en liderazgo y gestión

La viguesa Marta Pardo ocupa el octavo puesto en la lista internacional Global Gurus, que reúne cada año a algunos de los referentes más influyentes del mundo en el desarrollo personal y organizacional. En su caso, el reconocimiento de Pardo llega dentro de la categoría de Management. Este es el tercer año consecutivo que la conferenciante viguesa es seleccionada por esta organización. Además, se ha convertido en la primera mujer que entra en el TOP 10 mundial.

«Compartir clasificación con referentes como Bob Nelson, Brian Moran y Philip Kotler ya es un honor inmenso, pero hacerlo representando a Vigo y a España, como viguesa, me emociona profundamente», afirma.

Con más de 30 años de trayectoria en la industria hotelera, Marta Pardo ha desarrollado su carrera en distintos puestos de liderazgo y dirección hasta asumir responsabilidades como directora general, colaborando con grupos internacionales de referencia como Disneyland, Marriott y Accor Hotels.

En los últimos años ha decidido trasladar toda esa experiencia a los escenarios internacionales de los cinco continentes como conferenciante profesional, impartiendo ponencias en inglés, francés y español sobre liderazgo audaz, experiencia de cliente y motivación de equipos.

Es además autora del libro «En camino hacia la motivación» y coautora del superventas «Connect, Lead & Succeed», una obra colaborativa en la que participan 16 autores de diferentes países y que aborda temas como liderazgo, gestión de equipos, inteligencia artificial, marketing y conexión humana.

Actualmente, Pardo está en Australia como ponente en el Congreso Mundial de Conferenciantes Profesionales, donde presentará su charla «Keep Driving», centrada en mantener la motivación en la incertidumbre, ejercer un liderazgo audaz y convertir los retos en oportunidades de crecimiento.

Para Pardo, este reconocimiento refleja cómo la experiencia acumulada durante décadas en la industria hotelera, liderando equipos y gestionando operaciones complejas, puede transformarse en ideas prácticas que ayudan hoy a empresas y profesionales a afrontar los nuevos desafíos del liderazgo y de la experiencia de cliente en un entorno cada vez más exigente.

Este reconocimiento demuestra también que desde Vigo es posible generar un impacto global, llevando ideas, experiencia y aprendizaje a escenarios internacionales y conectando con audiencias de todo el mundo. «Formar parte de esta comunidad internacional de referentes de gestión supone, además de un honor, un estímulo para seguir compartiendo conocimiento, generando impacto y defendiendo un liderazgo más humano, valiente y transformador», expone.