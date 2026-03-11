Subida de precio de los combustibles: por qué no debes acumular gasolina en casa y la multa que podrías recibir por hacerlo

La guerra desatada por Estados Unidos e Israel contra Irán, que ha descabezado el régimen de los ayatolás, se nota en el precio del barril de petróleo y amenaza con seguir encareciendo el ir a llenar el depósito.

Según la información del Ministerio para la Transición Ecológica, ya hay gasolineras en la península en las que el litro de gasolina 95 se acerca a los 2 euros, En el caso de Galicia, dos establecimientos se encuentran entre los 30 más caros de España.

Esta subida ha despertado nuevamente el interés por el almacenamiento de productos básicos en el hogar, entre ellos, el combustible. Ya sea por prevención ante futuras emergencias, por vivir en zonas rurales o por necesidad de uso agrícola, almacenar gasolina o diésel es una práctica común, pero no siempre legal o segura.

¿Puedo acumular gasolina en casa?

La respuesta es sí, pero con condiciones. Comprar gasolina o gasóleo en bidones homologados está permitido. Sin embargo, no se puede hacer en cualquier recipiente. El bidón debe contar con cierre hermético, estar perfectamente sellado y ser apto para transportar hidrocarburos, ya que estos están catalogados como mercancías peligrosas.

Además, existen límites legales. La Ley establece un máximo de 60 litros de gasolina por particular y un límite superior en el caso del diésel, que permite hasta 240 litros. Además, cada envase individual no puede superar los 60 litros de capacidad, independientemente del tipo de carburante.

Estos recipientes pueden adquirirse en tiendas especializadas e incluso en algunas gasolineras, pero es fundamental asegurarse de que cumplen con la normativa vigente. Ahora bien, ¿qué ocurre si lo transporto en mi coche? Llevar un bidón con combustible en el vehículo, siempre que se respeten ciertas condiciones.

La Dirección General de Tráfico (DGT) considera los carburantes como mercancías peligrosas, por lo que deben viajar en el maletero, bien sujetos y en posición estable. Está prohibido transportarlos en el interior del habitáculo, aunque se trate de un trayecto corto, porque los vapores de la gasolina son volátiles y pueden acumularse en espacios cerrados, generando un riesgo elevado para los ocupantes. No cumplir estos requisitos puede acarrear sanciones económicas importantes. La multa por transportar combustible sin seguir las normas de seguridad puede alcanzar los 3.000 euros.

Almacenar gasolina o diésel en una vivienda no está expresamente prohibido si se hace en pequeñas cantidades y en condiciones seguras. El combustible debe mantenerse en un lugar seco, fresco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor o ignición.

El ahorro es relativo

Sin embargo, hay que tener en cuenta un detalle esencial: el combustible se degrada con el tiempo. En uno a tres meses, puede volverse ineficaz, incluso dañino para el motor. Si se quiere conservar por más tiempo, es necesario usar productos estabilizadores.

El interés por acumular combustible en tiempos de incertidumbre es comprensible, pero debe hacerse con responsabilidad. Usar bidones homologados, y seguir las recomendaciones de seguridad es clave para evitar accidentes o sanciones.