Silvia Melero, la viguesa detrás del Goya a mejor cortometraje de ficción, «Ángulo muerto»

Detrás de la producción ejecutiva de «Ángulo muerto», ganador del Premio Goya 2026 al mejor cortometraje de ficción, se encuentra la viguesa Silvia Melero, labor que compartió con Raúl Cerezo. Este thriller, que aborda el problema del acoso escolar, probablemente no existiría sin el empeño de sus productores ejecutivos, lo que pone de relieve la importancia de una figura clave del cine todavía muy desconocida para el gran público.

«Cuando el guion de David Verdugo llegó al director, Cristian Beteta, en un principio no le interesó llevarlo a cabo. Mi compañero productor ejecutivo, Raúl Cerezo, y yo vimos inmediatamente el potencial del proyecto. Convencimos tanto al director como al productor de que debía realizarse. Si no hubiéramos intervenido, probablemente el corto se habría quedado en un cajón. Finalmente ganó el Goya», explica Melero.

Detectar el potencial de un proyecto y apostar por él es una de las múltiples funciones del productor ejecutivo. Es, además, el máximo responsable administrativo, financiero y logístico de un proyecto audiovisual, teatral o musical. Supervisa todo el proceso, desde la planificación estratégica hasta la distribución, garantizando su viabilidad económica, la búsqueda de financiación y la materialización de la visión creativa, a menudo gestionando presupuestos elevados y equipos de alto nivel.

«Acompañamos al director durante todo el proceso, ayudando a ajustar el proyecto al presupuesto, orientando decisiones creativas y buscando que la película sea viable y llegue al público», añade.

Melero lleva en la industria del cine desde 2017, aunque comenzó en las artes escénicas en Vigo, como bailarina. De ahí pasó a trabajar al otro lado, como productora de artes escénicas.

Silvia Melero. / FdV

«El cine independiente es una carrera de fondo» Silvia Melero — Productora ejecutiva

«Esa experiencia me ayuda a entender cómo viven los actores y músicos el proceso creativo. Con el tiempo comprendí que mi lugar estaba detrás, donde podía aportar más», comenta.

Ha trabajado con artistas españoles del entorno del flamenco, la música clásica y el jazz, y también con artistas internacionales como Madonna o Rihanna. «Gracias a contactos en Los Ángeles y a mi conocimiento de idiomas, tuve la suerte de colaborar en varias ocasiones en giras internacionales de ese nivel», reconoce.

Con La Dalia Films, productora de «Ángulo muerto» junto con Robot Films, ha colaborado hasta el pasado año. Entre sus trabajos recientes están «La pasajera», «Ama», «Viejos», «Olvido», «Luger» y «Disforia», todas dentro del cine independiente y con gran recorrido en festivales como Sitges. «El cine independiente es una carrera de fondo. Levantar financiación es complicado y competir con grandes estudios y plataformas lo hace aún más difícil», reconoce.

Actualmente colabora con Garajonay Producciones. El año pasado produjo «Los que vienen», un drama sobrenatural ambientado en la Galicia profunda de 1976, con la Santa Compaña como protagonista. «Aunque inicialmente iba a rodarse entre Madrid y Galicia, finalmente se filmó en Tenerife, ya que la productora que apostó por el proyecto es canaria», explica.

Para mantener la autenticidad, Melero insistió en que el reparto fuese gallego. Entre el elenco se encuentran Lucía Veiga, Miguel Lago Casal, Paula Gallego y la colaboración especial de Antonio Durán «Morris», quien aporta su voz.

«Ahora el film está en postproducción y la intención es iniciar recorrido en festivales, como Sitges y Austin, y cerrar acuerdos con un agente de ventas internacionales antes del estreno», detalla.

Respecto a la carrera de productora ejecutiva, asegura que sigue estando aún muy masculinizada. «El sector es complicado y muchas veces hay que liderar equipos mayoritariamente masculinos, pero poco a poco la situación está mejorando y hay más visibilidad para las mujeres. Mi manera de reivindicarme siempre ha sido trabajar», asegura.