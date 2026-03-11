Santiago Segura desvela detalles inéditos sobre 'Torrente Presidente' en su visita a 'Pasapalabra': "No se ha hecho nunca"

El estreno de 'Torrente Presidente' está cada vez más cerca y Santiago Segura empieza a pasearse por Antena 3 para promocionar la nueva película de su exitosa saga. El cineasta ha sido uno de los invitados de hoy en 'Pasapalabra', donde ha desvelado detalles inéditos sobre lo que se espera que sea un nuevo éxito en taquilla.

Con sus habituales camisetas negras promocionales en las que solo se ve el título de la camiseta, Segura aprovechó las preguntas de Roberto Leal para hablar de su esperado estreno: "Los primeros que ven las películas son los críticos, la prensa especializada, los famosetes que van a dejarse ver en la alfombra roja…, y yo quiero que los primeros que la vean sean el público", ha comentado, marcando la diferencia en la industria.

Además, el director también destaca que no existe tráiler y que el cartel es sólo un póster negro con el título: "Esto no se ha hecho nunca", remarca. Por lo tanto, la apuesta de Segura por convertir 'Torrente' en una experiencia para el disfrute del público es decidida: "Va a ser un festival por los fans".

El presentador de 'Pasapalabra' también ha querido saber cómo ha sido la elaboración del proyecto que verá la luz el próximo 13 de marzo: "Cinco años he estado dándole vueltas", comenta reconociendo su miedo porque el guion quedara desfasado. A pesar de esto último, Segura cree que la cinta "tiene cierta vigencia".