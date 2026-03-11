En 'Directo al grano'
La contundente reacción de Marta Flich al acoso a Ione Belarra: “Es insoportable”
La presentadora de 'Directo al grano' no ha dudado en condenar la violencia a la que se está sometiendo a la líder de Podemos
Dos hombres detenidos por acosar y amenazar de muerte a Ione Belarra, líder de Podemos: "El día que te vea, te meto un tiro en la cabeza, feminazi de mierda"
Kevin Rodríguez
La detención de dos hombres por acosar y amenazar de muerte a Ione Belarra ha trascendido a los magacines de actualidad televisivos y una de las que ha condenado esta acción ha sido la presentadora Marta Flich.
La periodista, junto a su compañero Gonzalo Miró informaba de esta última hora en su programa y cuando desde la reacción ampliaban los detalles, ha sentenciado con un mensaje para dar paso a la tertulia.
"Es que es insoportable el acoso que estamos sufriendo las mujeres", decía Flich. "Es violencia política y en el caso de las mujeres, violencia política machista", añadía la colaboradora Irene Zugasti.
"Si no se le pone freno a estos propagandistas del odio y a estos fascistas organizados para ir a por las mujeres valientes, vamos a tener que pagarlo con nuestra democracia", añadía la analista. "Que sea un punto de inflexión y que acabe ya", finalizaba Marta Flich.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una madre con una hija de 10 años en O Porriño: «Llegué del trabajo y vimos que ya no teníamos casa»
- La flota gallega inicia la campaña en Malvinas tras los buenos datos científicos del calamar: «Estamos volviendo a la normalidad»
- El nuevo centro de salud Olimpia Valencia de Vigo abre sus puertas a medio gas: «No sabemos cuándo podremos pedir cita»
- El Celta pierde a Miguel Román por lesión para lo que resta de temporada
- Carvajal sale en defensa de sus aplausos a Iago Aspas: «Ese gesto significa respeto a una leyenda de nuestra liga»
- Louzán admite que Vigo «está a las puertas» de ser sede del Mundial, pero omite la reforma de Tribuna
- Final feliz a cuatro días en altura
- El Gobierno gallego aprueba el nuevo decreto de FP que incluye a profesionales en activo y prejubilados como docentes