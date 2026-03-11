Influencer a los 102 años: Marina Prieto, la abuela gallega que arrasa en Instagram compartiendo su vida sin filtros

Cuando nació hace más de un siglo, Marina Prieto no imaginaba que acabaría triunfando en Internet. Por aquel entonces, las redes sociales solo existían en la imaginación de los más audaces y el único mensaje directo que se mandaba era el correo postal.

Hoy, cuenta con más de 9.000 seguidores en Internet, desde donde comparte los detalles de una vida ya centenaria. Sus tardes en la huerta, sus reuniones con sus amigas y sus paseos frente a la Cidade da Cultura aparecen en el feed de numerosos móviles a lo largo y ancho del país, desde que Ángel Vigo, su nieto, decidió crearle una cuenta en Instagram (@marinaprieto1923) a principios de 2023.

Su idea era capturar toda la ternura y la alegría de esta mujer gallega, que se ha convertido en la abuela de todo Santiago. Que sus familiares y, por qué no, el resto del mundo, pudieran conocer la sencilla felicidad de su rutina cotidiana, en la que sigue "paseando por la vida y compartiendo sonrisas" sin dejar que la edad sea un obstáculo.

Así es Marina Prieto, la influencer centenaria que acabó en las marquesinas del metro de Madrid

La viralidad de Marina Prieto comenzó hace tres años, cuando las imágenes de sus post empapelaron el metro de Madrid. Se mirase donde se mirase, su rostro aparecía en todos lados, tanto en las vallas como en las pantallas digitales de esta red neurálgica de la capital.

Detrás del asunto se encontraba la agencia DAVID Madrid, contratada por JCDecaux para demostrar que la publicidad exterior todavía conservaba su poder de impacto. Y lo constataron, tal y como probó el número de followers de Marina, que comenzó a subir como la espuma tras la campaña, ganadora del Titanium Lion en Cannes.

Muchos de esos seguidores, que aterrizaron en su perfil atraídos por la curiosidad, se acabaron enamorando de la autenticidad de sus posts. Todo ellos son obra de Ángel Vigo, que aprovecha para inmortalizar a su abuela siempre que localiza un hueco en el calendario para visitarla.

A lo largo de esos encuentros, la he retratado de infinidad de formas: pelando castañas, arreglando un guante o disfrutando de las luces navideñas con sus seres queridos. Y también, numerosas veces, frente a una de sus grandes pasiones -y debilidades-: disfrutando de sus queridos churros.

Hay quien puede pensar que el secreto de su longevidad está justamente en este popular dulce, pero todo indica que es la actividad constante de Marina la que la ha llevado a superar el siglo.Cuando un rayo de sol asoma entre las nubes, esta influencer compostelana no duda en agarrar sus bastones para recorrer las calles, donde, a veces, algún transeúnte gira el rostro para cercionarse de que es ella.

El encanto de lo auténtico

Aunque Marina es, no cabe duda, una mujer moderna, lo cierto es que no se entiende con las redes sociales. Sí comprende, en cambio, que es una cara visible en el profundo océano de Internet, en el que está dejando su huella con un contenido cada vez más escaso: las fotografías cotidianas y sin filtros.

Frente a las cuidadas puestas en escena de muchos influencers, su uso de las redes como una vía de publicidad e incluso la avalancha de creadores de contenido hechos con IA, Marina se desmarca con publicaciones sin artificios.

Y eso es, probablemente, lo que engancha de ella: casi 200 posts de una mujer que ha vivido más que el promedio, que no teme demostrarlo y que prueba que nunca es tarde para añadir un nuevo capítulo a nuestra historia.