Desirée Vila: «Da miedo adentrarte en temas tabú como cuando estuve mal y me quise hacer daño»

Hablamos con Desirée Vila justo en el momento en el que sube al tren hacia Andalucía para presentar en el Festival del Málaga el documental del que es protagonista, «Ganas de vivir», dirigido por El Langui. Avisa la deportista gondomareña (a la que le amputaron por error médico una pierna a raíz de una lesión de gimnasia acrobática) que hace falta «pañuelo» para ver el largometraje.

En él, cuenta su experiencia vital y cómo le afectó incluso con problemas de desordénes alimenticios. «A veces aún da miedo adentrarte en temas tabú como el momento en el que estuve mal y me quise hacer daño. Fue una circunstancia puntual; no fue un intento de suicidio como tal. Estaba muy mal y quería hacerme daño porque no sabía como gestionarlo».

Añade que en el documental «queríamos hablar de salud mental. Cuando ocurre una desgracia parece que lo importante son los primeros meses pero es algo a largo plazo. Tienes que convivir con esto a lo largo de toda tu vida de manera que, cuando menos lo esperes, aparecerán cosas que no has trabajado».

Momento del documental "Ganas de vivir". / Morena Films

Por ello defiende la importancia de trabajar con profesionales que ayuden y contar con un entorno que arrope.

En una entrevista con FARO señala que el documental «narra mi historia y cómo me recuperé pero, sobre todo, habla de temas universales con los que cualquier persona puede sentirse identificada. Por eso hemos invitado a gente como Irene Villa para tratar el tema del perdón».

Este es crucial en la biografía de Vila ya que ha tenido que aprender a perdonar por la negligencia médica de la que fue víctima. «Es importante tener referentes que abran el camino. Cuando yo estaba en el hospital me fijé mucho en Almudena Cid, que habla en el documental también», añade.

«Los jóvenes tienen un frustración muy grande y los referentes pueden ayudar a abrir los ojos para darle importancia a lo que realmente la tiene en la vida que es seguir adelante», reflexiona.

En el documental «Ganas de vivir», «es la primera vez –indica la atleta– que mi padre habla de cómo vivió cuando yo estuve en el hospital. Cuando ocurre algo así parece que solo tú eres la protagonista y no es así. Es bonito ver cómo las cosas que te suceden tienen repercusión en tu familia y amistades. Por ejemplo, habla una compañera de gimnasia que vio lo que me sucedió cuando me lesioné. Tengo que decir que para ver el documental hay que llevar pañuelo».

Desirée Vila y El Langui, en el documental. / Morena Films

Vila recalca que «hay momentos difíciles y duros aunque también hay otros bonitos y con humor. La gente debe ir preparada para emocionarse».

Confiesa que «cuando tienes 16 años le das mucha importancia al físico. Además, tenía muy poco conocimiento de la discapacidad así como del mundo de las prótesis. No sabía cómo iba a ser mi futuro, cómo iba a hacer para volver al deporte. Lo vas gestionando como puedes».

Vila también señala cómo fue trabajar con El Langui (conocido por ser rapero y actor hasta ahora): «Él abrió mucho camino y lleva trabajando muchos años pero era su primer proyecto como director. Trabajó mucho y para mí fue una suerte».

Tras estrenarse en el Festival de Málaga, el documental de Vila se presentará en Madrid el 18 de marzo para después viajar el 25 de este mes al Festival de Ibiza; el 10 de abril en los cines Tamberlick de Vigo, además de más pases en Madrid y Valladolid. El paso final será en Movistar+, TVE y TeleMadrid.