O Son do Camiño repite 'sold out': el festival anunciará «próximamente» el cartel por días y las entradas diarias

Quedan menos de cien días para O Son do Camiño. El festival más multitudinario de Galicia, que tendrá lugar del 18 al 20 de junio de 2026 en el Monte do Gozo de Santiago, ha vuelto a agotar todos sus abonos, un hito que ha alcanzado en cada una de sus ediciones desde su nacimiento.

O Son do Camiño volverá así a convertir el Monte do Gozo en el epicentro musical del país, con un cartel que reúne a algunas de las figuras más emblemáticas del panorama musical internacional, nacional y gallego actual.

Cartel O Son do Camiño 2026

Tras los anuncios de los dos grandes cabeza de cartel -Katy Perry y Linkin Park-, cuyas actuaciones pueden definirse como históricas, se han ido sumando grandes nombres como Dani Martín, Biffy Clyro, Lola Índigo, Afrojack, Guitarricadelafuente o Sen Senra.

Carlos Ares, Sexy Zebras, Leire Martínez, Mvrk, D.Valentino, Ortiga, Niña Polaca o Barry B son otros de los artistas que darán mucho que hablar en esta edición, la más ambiciosa hasta la fecha.

Un cartel en el que no podemos olvidarnos de la música electrónica que, como en años anteriores, contará con un escenario en exclusiva, el Son Electro Repsol, por el que se pasarán artistas de la talla de Aida Blanco, Bárbara Lago, Bego Martin, Carlita, Caste, DJ Gigola, Hector Oaks, Honeyluv, Hoonine, Jimi Jules, MCR-T, Paramida, Patrick Mason, entre otros.

La combinación de grandes estrellas de pop o rock con nombres destacados del panorama urbano y electrónico, sin olvidarse del talento local, es precisamente uno de los principales atractivos del festival compostelano.

Cartel por días

Una de las peticiones más demandadas entre los asistentes del festival es conocer la distribución del cartel por días, así como cuándo saldrán a la venta las entradas diarias.

A este respecto, desde O Son do Camiño han confirmado que anunciarán el cartel por días «próximamente», al igual que las entradas diarias, «cuya demanda se prevé aún mayor ante la ausencia de abonos disponibles», han detallado.

Con este nuevo lleno absoluto, O Son do Camiño se convierte en el único evento musical del país que ha conseguido agotar todas las entradas en todas sus ediciones. Un logro «especialmente significativo» si se tiene en cuenta que el festival compostelano es también uno de los «eventos musicales de mayor tamaño de España», apuntan.

Con todo, cabe destacar que el sold out en esta edición se hizo esperar. Las entradas salían a la venta el pasado 17 de octubre desde los 89 euros y, si bien vendieron más de 30.000 abonos en hora y media, el lleno absoluto llegó este martes 10 de marzo, 144 días más tarde desde su puesta en marcha.

En ediciones anteriores, los primeros 25.000 abonos se agotaban en menos de 24 horas, los cuales se completaban más tarde con otras tandas -que también se agotaban en menos de un día-, o con abonos diarios hasta completar el aforo.

Esta es, por lo tanto, la primera vez que el sold out tarda tanto en llegar. Entre las posibles razones de este hecho atípico, pueden encontrarse la venta más anticipada de los primeros abonos, la espera de confirmación de más artistas, la existencia de una mayor competencia entre festivales o la subida general de precios en eventos musicales.

Noticias relacionadas

Pese a todo, O Son do Camiño vuelve a conquistar el lleno absoluto, en una edición que promete ser la más grande hasta la fecha y con el objetivo siempre de «seguir superando sus marcas históricas en asistencia, impacto internacional y excelencia artística».