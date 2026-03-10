Detenida una abogada y dos empleados de una inmobiliaria por las operaciones en Mallorca del magnate ruso Nikolai Kolesov

La Policía está investigando el cambio de propiedad de cinco chalés de lujo de Calvià (Mallorca), propiedad originalmente del magnate ruso Nikolai Kolesov, cercano al presidente Vladimir Putin, que habría puesto a nombre de distintos familiares, incluidos sus dos hijos menores, en un intento de sortear las sanciones impuestas por la Unión Europea a causa de la invasión de Ucrania. Los agentes realizaron ayer registros en los cinco inmuebles, así como en el despacho y el domicilio de una abogada vinculada a las operaciones, y en una agencia inmobiliaria. Tanto la letrada, que habría actuado como apoderada por encargo de un despacho ruso, como los dos responsables de la inmobiliaria, han sido detenidos.

La abogada es una profesional que habla perfectamente español y ruso, y que se ha especializado en operaciones inmobiliarias de ciudadanos rusos en Mallorca. Fue detenida como presunta autora de delitos contra la hacienda pública, blanqueo de capitales, insolvencia punible, frustración en la ejecución y pertenencia a organización criminal. Tanto ella como los responsables de la agencia inmobiliaria estarían siendo investigados por su participación en diversas operaciones relacionadas con cinco chalés de lujo ubicados en la urbanización Sol de Mallorca y en la calle Joan Miró de Calvià.

Nikolai Kolesov junto al presidente de Rusia, Vladimir Putin. / DM

Estas viviendas de gran lujo habrían sido adquiridas en 2019 por Nicolai Kolesov, un magnate ruso vinculado a la fabricación de helicópteros y considerado muy cercano a Vladimir Putin. En estas negociaciones la abogada habría actuado como intérprete. Sin embargo, en 2022, con el confinamiento provocado por la pandemia de coronavirus, el millonario ruso no habría podido viajar, por lo que un despacho de abogados ruso la nombró apoderada, con capacidad para representar al propietario en operaciones de compraventa.

Apoderada en tres operaciones

La abogada presuntamente ejerció como apoderada en al menos tres operaciones relacionadas con estos chalés. En 2021 uno de los inmuebles fue puesto a nombre de una mujer, al parecer la hermana de Kolesov. En 2022 la propiedad de otra de las casas pasó a ser de la hija del magnate, una niña de cuatro años. Y en 2024 se llevó a cabo una operación similar con otro inmueble, que se puso a nombre de otro hijo de Kolesov.

El magnate ruso entró en 2023 en la lista de personas afines al régimen ruso sancionados por EEUU y Canadá por la guerra de Ucrania, y en diciembre de 2024 se incluyó en la lista de la Unión Europea. Precisamente, desde fuentes cercanas a la letrada detenida apuntan a que todas las operaciones inmobiliarias se habrían hecho antes de que la Unión Europea impusiera estas sanciones.

Durante los registros del lunes, los agentes de la Policía Nacional se incautaron de diferente documentación y archivos informáticos, tanto en los cinco domicilios vinculados a Kolesov, como en la vivienda y el despacho de la letrada, y en la agencia inmobiliaria. Posteriormente la abogada prestó declaración durante varias horas en las dependencias policiales. La mujer mantuvo que en la mayoría de los casos su intervención se limitó a ejercer de intérprete de ruso, y que en otras ejercía como apoderada por encargo de un despacho de abogados ruso.