El Gobierno destinará 2.559 millones de euros en becas, la "mayor inversión de la historia" para ayudar a casi un millón de jóvenes

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a propuesta de los ministerios de Educación y FP y Ciencia y Universidades, el real decreto que regula los umbrales económicos y las cuantías de las becas estatales para estudios posobligatorios el curso 2026-2027. La inversión asciende a 2.559 millones de euros. Se trata, según ha recordado la titular de Educación, Milagros Tolón, de una cifra “histórica”, la novena subida consecutiva desde el año 2018. La cantidad supone un 83% más de lo que se invirtió ese año (1.399 millones).

El acuerdo del Gobierno se suma al anuncio que Pedro Sánchez realizó este lunes para recuperar las antiguas becas Séneca (suprimidas con el Gobierno de Rajoy y ahora bautizadas como Medrano) para subvencionar a alumnos universitarios que estudien en un campus ubicado en otra provincia distinta a la de su residencia.

Las becas estatales acordadas este martes en el Consejo de Ministros abarcan los estudios posobligatorios: bachillerato, formación profesional, universidad y enseñanzas artísticas. Las becas universitarias se conceden en función de la situación económica de las familias y, una vez que se recibe, el estudiante debe acreditar un rendimiento académico mínimo para seguir percibiéndola en los cursos sucesivos. Los estudiantes becarios suelen obtener resultados académicos superiores.

La previsión para el año 2026-2027 es que las becas ayuden a 752.000 estudiantes en la convocatoria general y otros 225.000 en la convocatoria para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. De esta forma, el número total de becarios pasará de los 784.422 en el curso 2018 a rozar casi el millón de jóvenes, como ha explicado la ministra Tolón, que ha debutado en las conferencias de prensa posteriores a la reunión del gabinete de Pedro Sánchez.

"Facilitamos el derecho a la educación en estudiantes que también trabajan, lo que les obliga a recurrir a matrículas parciales" — Milagros Tolón, ministra de Educación y FP

Universidad y trabajo

Una de las novedades de la convocatoria se refiere a los universitarios que compatibilizan sus estudios con trabajo. Los becarios universitarios y de enseñanzas artísticas superiores con matrículas parciales que cursen entre 48 y 59 créditos (unos 20.000 estudiantes) podrán percibir parte de la beca de renta y de la beca de residencia (350 euros por cada una de ellas). Eso sí, han de cumplir los demás requisitos. “Se trata de facilitar el derecho a la educación en estudiantes que también trabajan, lo que les obliga a recurrir a matrículas parciales”, ha precisado la ministra. En su opinión, la medida corrige una exclusión que afectaba especialmente a quienes tenían menos recursos.

La segunda novedad se refiere al alumnado con discapacidad: cerca de 2.000 estudiantes universitarios y de enseñanzas artísticas superiores con discapacidad de entre el 25% y 64% verán adaptados los requisitos académicos relativos a la carga lectiva exigible para obtener beca: se les considerará estudiantes a tiempo completo a efectos de beca con 45 créditos (en lugar de 60, como hasta ahora).

Esta nueva convocatoria incorpora además una mejora específica para el alumnado de Ceuta y Melilla que debe desplazarse a la península para estudiar: se duplica la ayuda adicional por desplazamiento de 444 eruos a 888 euros, equiparándola a la existente para el alumnado insular. “La distancia no puede ser un obstáculo para acceder a la educación”, ha subrayado la ministra.

Umbrales de patrimonio

Además, se actualizan los umbrales de patrimonio en un promedio del 10% porque en los últimos 15 años no se habían revisado. “No se trata de relajar requisitos, sino de evitar que indicadores desfasados excluyan a familias y se atienda a su situación económica real”, ha concluido la ministra Milagros Tolón. "Hablamos de la mayor inversión en becas en la historia de nuestro país", ha concluido la responsable de Educación, que también ha mencionado que en breve se reunirá con las autonomías para fijar una partida de 58,6 millones en 2026 (10 millones más que en 2028) destinados a ayudar a las familias de escolares de primaria y secundaria para comprar libros de texto y material didáctico.

Becas Medrano

El presidente del Gobierno anunció este lunes la recuperación de las antiguas becas Séneca (bautizadas ahora como Medrano) para el próximo curso, un programa dotado con 18 millones de euros que permitirá al alumnado estudiar en universidades españolas de ciudades distintas a aquella en la que residen. Los beneficiarios podrán percibir al menos 900 euros al mes. Con esta iniciativa se busca facilitar que estudiantes puedan realizar parte de sus estudios en facultades de otras comunidades autónomas. El objetivo del Gobierno es "reforzar la cohesión del sistema universitario, el intercambio académico y la igualdad de oportunidades".

Las becas reciben su nombre por Luisa de Medrano, considerada la primera profesora universitaria que ocupó una cátedra en España (lo hizo en la Universidad de Salamanca en 1508). Podrán solicitar las becas todos los estudiantes matriculados en titulaciones oficiales de grado, en cualquier universidad española que hayan superado un mínimo de 60 créditos. Es decir, los beneficiarios podrán estudiar en otra universidad a partir del segundo curso.

El 25% del estudiantado universitario español (alrededor de 300.000 alumnos y alumnas de grado sobre un total de 1.300.000 matriculados) dispone de una beca, según un reciente informe de EsadeEcPol. Los becarios suelen tener mejores resultados académicos, abandonan menos los campus y eligen, básicamente, estudios relacionados con las ciencias sociales.