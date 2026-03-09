El rastro roto de 222 desaparecidos en Galicia

Ainhoa M. R., de 16 años, figura como desaparecida desde el pasado mes de marzo, tras no regresar al centro de menores de Ourense el fin de semana. Y el 26 de febrero también se pidió ayuda, sin éxito hasta ahora, para encontrar a José L.A.B., de 53 años. Estos son dos casos de personas desaparecidas en la comunidad este año y todavía no encontradas.

Este lunes se ha celebrado el Día del Desaparecido, una forma de recordar y empatizar con el sufrimiento de familias que viven con la angustia de no saber qué les pasó a sus seres queridos. En Galicia son 222 personas las desaparecidas (A Coruña, 83; Pontevedra, 73; Ourense, 32; y Lugo, 31) y en España un total de 6.722, según el Informe Anual de Personas Desaparecidas 2025 del Ministerio del Interior y los datos del Centro Nacional de Desaparecidos.

Además SOS Desaparecidos mantiene en la actualidad 32 alertas activas en Galicia, una cifra muy inferior a los 222 casos activos que constan en los registros oficiales, ya que la asociación solo difunde una parte de las desapariciones.

El perfil del desaparecido es hombre y mayor de edad. El 63% de los desaparecidos en 2024, último año del que hay datos cerrados, fueron hombres mientras que un 37% fueron mujeres. En torno a la mitad son mayores de edad y la otra mitad menores, y tan solo el 4,3% (1.123) supera los 65 años. La Comunidad Autónoma que presenta mayor número de desaparecidos en 2024 es Islas Canarias con 4.502 denuncias, seguido de la Comunidad de Madrid (4.434).

Una de las 32 alertas todavía activas en Galicia por SOS Desaparecidos es la Esther Moro Espinel, la vecina de Vigo a la que se perdió totalmente el rastro tras salir de su casa del barrio de Teis para ir a comprar pan en septiembre de hace cuatro años. Las búsquedas por tierra y mar, por la ciudad olívica y por la colindante localidad de Redondela, no dieron sus frutos.

El de Esther Moro fue un caso en el que la Policía Nacional activó el protocolo de riesgo por tratarse de una persona mayor que necesita medicación. En los primeros días y semanas tras su desaparición los agentes, que constataron que compartía vivienda con un compañero de piso, realizaron distintas gestiones que descartaron la existencia de indicios de criminalidad. Tampoco había razones para pensar en una marcha voluntaria. ¿Qué le había ocurrido? Se desplegó la Unidad de Guías Caninos que se trasladó con perros desde A Coruña para rastrear la zona de Teis donde las cámaras la captaron por última vez y lugares boscosos cercanos. No hubo éxito. Desde Teis, la búsqueda se extendió hacia Chapela (Redondela) y hacia Rande sin que tampoco se lograse resultado alguno. Y se obtuvieron imágenes de más cámaras sin que esta mujer volviese a aparecer en ninguna de ellas. Su desaparición sigue siendo hoy un misterio.

Igual que el del joven Jorge Joel desaparecido en enero de 2022 también en Vigo. Ese sábado por la noche salió de casa con su patinete de skate, su mochila azul y su teléfono móvil. Nunca regresó. Pese a la infatigable lucha de esta familia y a los esfuerzos policiales nada se sabe de lo que le ocurrió a este joven estudiante de diseño de moda que afrontaba una depresión cuando se le perdió la pista. La investigación fue a dar con un callejón sin salida. «Él está en nuestro recuerdo todos los días, lo tenemos siempre presente, con una vela junto a sus fotos», contaban a FARO sus padres en enero del pasado año.

Noticias relacionadas

Tras obtener autorización judicial, la Policía Nacional geolocalizó el teléfono móvil del joven, averiguando que el terminal se había apagado ya aquella noche y que la última señal posicionaba a Jorge Joel no demasiado lejos de su casa, en la zona de la calle Coruña próxima a Beiramar. Los agentes inspeccionaron casas y naves abandonadas sin éxito mientras los padres y los amigos del estudiante colgaban carteles por todo Vigo. En esos primeros días SOS Desaparecidos recibió también llamadas de personas que creían haber visto al joven, pero desde aquella época nadie más ha vuelto a telefonear.