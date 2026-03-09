El juzgado da tres días al Colegio de Ingenieros para elegir a los peritos que harán el informe técnico del accidente de Adamuz

El juzgado de Montoro encargado de investigar el accidente ferroviario de Adamuz ha dado un plazo de tres días para que el Colegio de Ingenieros determine quiénes realizarán el informe técnico sobre las causas del suceso, así como el tiempo y coste estimado para su realización.

En la diligencia de ordenación, a la que ha tenido acceso este periódico, la magistrada insta al Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Andalucía, Ceuta y Melilla a trasladar a los peritos propuestos las condiciones para la elaboración de la pericial y a que estos manifiesten, en un plazo de 72 horas, su disposición a asumir el encargo, por lo que se espera que en la segunda parte de la semana se haya determinado quiénes realizan este trabajo.

Edificio del Tribunal de Instancia de Montoro. / A. J. González

Según el documento judicial, los técnicos deberán comunicar por correo electrónico si aceptan realizar el informe antes de proceder a su nombramiento formal. Una vez designados los peritos, estos tendrán que presentar ante el juzgado una previsión del coste económico de la prueba pericial, en la que se detallen el tiempo estimado para la realización del trabajo, el coste por hora, los medios e instrumentos necesarios y otros posibles gastos asociados.

Ese presupuesto deberá ser remitido posteriormente a la delegación competente para su aprobación previa antes de que se lleve a cabo el informe técnico, que será clave para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el accidente ferroviario.