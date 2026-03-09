8M
Varios homes intentan rachar as protestas en Vigo, Valencia e Madrid
Na cidade olívica, unha moto e un coche pasaron a través da manifestación
O machismo non entende as normas da convivencia, nin sequera o código da celebración das manifestacións. Varias probas rexistráronse onte ao longo do Estado no que homes intentaron crebar a celebración das manifestacións do 8M.
No caso da cidade olívica, onde houbo manifestantes en idade infantil, pasaban das 12.15 cando un motorista fixo caso omiso de respectar o paso da protesta e atravesou o vial da Gran Vía antes do cruce con Lepanto e Urzáiz cando estaban marchando manifestantes.
O motorista e o condutor dun vehículo vermello, este último despois, aproveitaron que nese momento non se atopaba Policía local naquel punto.
Varias manifestantes informaron ao condutor do coche que non podía cruzar, que estaba prohibido por ser unha manifestación.
Porén deixou atravesado o vehículo uns minutos interrumpindo a mobilización mentres sinalaba que non estaba en contra da mesma. Despois, acelerou e marchou.
Axentes da Policía local foron alertados da situación e correron cara a zona para controlar que outros condutores seguiran o exemplo e puidese haber algún atropelo.
Por outra parte, en Valencia, informan desde o Levante (xornal do grupo Prensa Ibérica) tamén aconteceu un episodio semellante, cando outro home condutor quixo pasar a través da manifestación. Porén, un axente impediuno.
No caso de Madrid, rexistráronse varios altercados nas manifestacións. Nun momento, policías nacionais tiveron que intervir xa que se produciu un encontronazo entre dous axitadores e manifestantes que comezaron a berrar: «Fuera fascistas de nuestra manifestación».
Segundo informou a web do xornal El País e La Sexta, varios encapuchados intentaron rachar a manifestación da mañá en Madrid do 8M. Aí, axentes da Policía Nacional arredáronos e identificáronnos.
A cadea televisiva engade varios mozos intentaron subir ao escenario onde se ían facilitar os discursos chegando a «agredir ás organizadoras».
Tras estes incidentes, as manifestacións de Vigo, Madrid e Valencia pudieron finalizar segundo o previsto.
Segundo as informacións facilitadas polas axencias de noticias, en Barcelona superáronse as 22.000 persoas onte e en Valencia rondaron as 30.000.
En Madrid, tamén se congregaron milleiros. Na capital, o venres, outro grupo de 30 homes vandalizou material para o 8M na Universidade Complutense.
Os datos recolectados ata o de agora apuntan que, no caso das incidencias na capital española, se trata de simpatizantes da extrema dereita.
Estes altercados fan evidente a loita do 8M deste ano de loitar contra o ideario fascista e machista.
Tamén demostran a necesidade de seguir a combater durante os outros 364 días do ano para que as rúas, os fogares e os centros de traballo sexan lugares seguros para as nenas e mulleres. O feminismo ten avanzado moito pero inda queda unha loita ardua por seguir gañando dereitos no papel e na vida diaria.
Suscríbete para seguir leyendo
- Madonna responde al Celta y zanja el misterio de su camiseta: «¡La llevo puesta y represento a tu equipo con todo mi espíritu!»
- La científica viguesa Sara Abalde regresa a Galicia con una prestigiosa Consolidator Grant para estudiar la comunicación individual entre células cancerígenas e inmunes
- Costas plantea eliminar aparcamientos y paseos para salvar Praia América
- Unas 150 variedades de camelias atraen a multitud de personas a Porta do Sol
- La salud o la nota: cuando el esfuerzo por un 13 «asfixia» en Bachillerato
- Vigo cierra al tráfico Torrecedeira desde y hacia Praza da Industria por la reconstrucción de un pozo
- «Mi vida está dividida en dos, una parte aquí, en Pontevedra y, la otra, en Brasil»
- Muere José Antonio Suárez-Llanos, referente del sector pesquero gallego, a los 71 años