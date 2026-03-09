El Festival Solidario Nosolocoaching vuelve a Santiago con ponencias, talleres y experiencias para recaudar fondos para Nepal

El Festival Solidario Nosolocoaching, que vuelve al Auditorio de Abanca de Santiago el próximo domingo 15 de marzo, incluye ponencias de especialistas en coaching, crecimiento personal y liderazgo; talleres prácticos; experiencias artísticas y espirituales, y espacios de trabajo. En esta quinta edición, el encuentro contará con la presencia de Shoma Subaya Robson, colaboradora cercana de Vicente Ferrer y Anna Ferrer y profundamente vinculada al servicio a las comunidades más vulnerables.

«Es una persona que los conoció muy bien y vendrá a compartir su experiencia. Vicente Ferrer era el misionero y Anna Ferrer era quien conseguía que todo se concretara y se construyeran los cimientos necesarios», explica el coach vigués Daniel Álvarez, fundador del Instituto Ben Pensante, centro que impulsa este evento junto con la International Coaching Community (ICC), una de las mayores organizaciones internacionales para coaches, con más de 16.000 profesionales certificados procedentes de 78 países.

Un año más, la recaudación íntegra del evento irá destinada a la Fundación Vicente Ferrer para apoyar los proyectos para la infancia en el país asiático. En la pasada edición, Nosolocoaching recaudó 14.731 euros, que han servido para que 60 niñas y niños nepalíes reciban la educación y el cuidado que necesitan.

«Con 250 euros financias la educación, manutención y alojamiento de un niño durante todo un año», expone el organizador. La organización espera superar este año el objetivo marcado: 10.000 euros, para lo que también hay habilitada una fila 0. «La incorporamos la pasada edición a petición de mucha gente que no podía asistir pero que deseaba colaborar con la Fundación Vicente Ferrer», explica.

El festival eligió esta ONG como destinataria por el poder de liderazgo de su fundador. «El festival también trata de liderazgo y Vicente Ferrer fue un líder absolutamente extraordinario. Lo fue por todo lo que consiguió, por las personas que movilizó y por su forma de liderar, tremendamente humana y práctica al mismo tiempo. Él hablaba mucho de las pequeñas acciones: de cómo nuestro deseo de espiritualidad, de trascendencia o de bondad se expresa en cada acción cotidiana. A lo largo del día podemos hacer muchas cosas para ayudar a los demás, y cada una puede convertirse en una enorme satisfacción», sostiene Álvarez.

Nosolocoching, creado en 2016, es un espacio diseñado para inspirar y fomentar el desarrollo humano uniendo ciencia, humanismo y solidaridad. La programación de este año cuenta con Ana Forés, doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación, experta en neurociencia; Manu Mariño, maestro en meditación y acompañante en procesos de mindfulness; Alicia Arauzo, directora general de Universal Music España; María Dolores Otero, jefa de Orientación laboral del Servicio de Emprego de la Xunta, y Eva Nicolás, graduada en ADE y Derecho, experta en Soft Skills. Completa el programa de ponentes Andrea Lages, fundadora de la International Coaching Community y referente internacional de coaching participará vía online desde Brasil.