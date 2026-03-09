Aviso amarillo por nieve este lunes en diez lugares a menos de una hora de Vigo

Portugal arranca la semana con diez distritos en alerta amarilla por nieve, alguno de ellos como el de Viana do Castelo situado a solo una hora de Vigo. Según el médio luso Público, el Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) —similar a nuestra Aemet— el aviso se extenderá entre las 09.00 horas y las 21.00 horas de hoy, lunes.

De los diez distritos afectados, ocho se encuentran cerca de Galicia: Viana do Castelo, Bragança, Viseu, Porto, Vila Real, Aveiro, Coimbra y Braga. En los distritos de Guarda y Castelo Branco, más al sur, el aviso se extiende hasta las 03.00 horas de la madrugada del martes.

El IPMA prevé cielos nublados, alguna lluvia que puede convertirse en aguaceros, así como caída de nieve y formación de hielo en la carretera por la bajada de temperaturas en el norte y centro del país. Si alguien se anima a acercarse al país vecino para ver la nieve, se recomienda extremar la precaución al volante.

El tiempo en Vigo esta semana

En Vigo y su área metropolitana, el arranque de la semana será claramente más desapacible que el del domingo. Para hoy lunes se espera una jornada de nubes y lluvia, con temperaturas más contenidas, en torno a los 8 grados de mínima y 13 de máxima, y una probabilidad de precipitación muy elevada. El viento soplará del norte, flojo en general, aunque con intervalos moderados en el litoral atlántico, algo que se dejará sentir también en la fachada marítima de la comarca.

El martes llegará con un panorama más tranquilo. MeteoGalicia sitúa a Galicia en una zona de transición entre las altas presiones de Azores y las bajas situadas al sur peninsular, lo que favorecerá cielos parcialmente cubiertos y baja probabilidad de lluvia. En Vigo y su comarca se espera una jornada más amable, con descenso de la mínima hasta los 5 grados pero con recuperación de la máxima, que podría alcanzar los 16 grados. Será, en principio, el día más estable del arranque semanal.

Temperaturas máximas y mínimas en Vigo hasta el miércoles. / Meteogalicia

El miércoles volverá a moverse la atmósfera. La llegada de un frente cálido por el noroeste dejará una mañana de cielos cubiertos y precipitaciones débiles, más probables en la mitad norte gallega, con apertura de algunos claros conforme avance la tarde. En Vigo, la previsión apunta a intervalos nubosos, posibilidad de lluvia más contenida y un nuevo ascenso térmico, con valores alrededor de 8 grados de mínima y 18 de máxima.

De cara al jueves y al viernes, ambas previsiones dibujan ya un patrón muy reconocible en Galicia: tiempo cambiante, con alternancia de jornadas secas y llegada de nuevos frentes. El jueves se presenta, por ahora, como un día seco y con temperaturas al alza, mientras que el viernes podría entrar un frente frío atlántico que devolvería las lluvias y provocaría un nuevo descenso térmico.