El tiempo da un vuelco en Galicia: lluvia, aire frío y un respiro a mitad de semana en Vigo

La semana arranca con cambio brusco de tiempo en Galicia. La previsión de la Aemet y de MeteoGalicia apunta a un lunes marcado por la inestabilidad, con cielos nubosos, chubascos y una bajada de las temperaturas máximas que será especialmente perceptible en el interior de la comunidad. En el caso de Vigo y su comarca, el arranque será más húmedo y fresco, aunque todo indica que el tiempo irá dando una tregua relativa a partir del martes.

Según la Aemet, la situación atmosférica estará condicionada por una vaguada atlántica y por el paso de un frente que dejará precipitaciones generalizadas, más intensas en el cuadrante noroeste peninsular. En Galicia, la jornada del lunes será de cielos nubosos o cubiertos, con lluvias débiles a moderadas y chubascos, más frecuentes en la mitad occidental durante la primera parte del día. Además, la nieve volverá a dejarse ver en la montaña de Ourense, con una cota que bajará de los 1.200-1.400 metros a los 900-1.000 al avanzar la tarde.

Por su parte, MeteoGalicia avisa de un aumento de la inestabilidad por la entrada de aire frío en altura. Ese escenario dejará en la comunidad chubascos ocasionalmente acompañados de granizo y tormenta, con una cota de nieve en descenso progresivo hasta los 800-900 metros al final del día. También se espera un descenso moderado de las máximas, en línea con el aviso de la Aemet, que incluso apunta a una caída localmente notable en el interior gallego.

En Vigo

En Vigo y su área metropolitana, el arranque de la semana será claramente más desapacible que el del domingo. Para el lunes se espera una jornada de nubes y lluvia, con temperaturas más contenidas, en torno a los 8 grados de mínima y 13 de máxima, y una probabilidad de precipitación muy elevada. El viento soplará del norte, flojo en general, aunque con intervalos moderados en el litoral atlántico, algo que se dejará sentir también en la fachada marítima de la comarca.

El martes llegará con un panorama más tranquilo. MeteoGalicia sitúa a Galicia en una zona de transición entre las altas presiones de Azores y las bajas situadas al sur peninsular, lo que favorecerá cielos parcialmente cubiertos y baja probabilidad de lluvia. En Vigo y su comarca se espera una jornada más amable, con descenso de la mínima hasta los 5 grados pero con recuperación de la máxima, que podría alcanzar los 16 grados. Será, en principio, el día más estable del arranque semanal.

Temperaturas máximas y mínimas en Vigo hasta el miércoles. / Meteogalicia

El miércoles volverá a moverse la atmósfera. La llegada de un frente cálido por el noroeste dejará una mañana de cielos cubiertos y precipitaciones débiles, más probables en la mitad norte gallega, con apertura de algunos claros conforme avance la tarde. En Vigo, la previsión apunta a intervalos nubosos, posibilidad de lluvia más contenida y un nuevo ascenso térmico, con valores alrededor de 8 grados de mínima y 18 de máxima.

De cara al jueves y al viernes, ambas previsiones dibujan ya un patrón muy reconocible en Galicia: tiempo cambiante, con alternancia de jornadas secas y llegada de nuevos frentes. El jueves se presenta, por ahora, como un día seco y con temperaturas al alza, mientras que el viernes podría entrar un frente frío atlántico que devolvería las lluvias y provocaría un nuevo descenso térmico.

En resumen, Galicia encara unos próximos días de vaivén meteorológico, con un lunes de paraguas y abrigo, un martes más llevadero y una segunda mitad de semana pendiente de nuevos frentes. En Vigo y su comarca, la lluvia perderá fuerza tras el inicio de semana, pero el cielo seguirá muy pendiente del Atlántico.