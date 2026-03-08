La suscripción a FARO tiene premio: lectores y perros de la protectora Os Biosbardos disfrutan de un paseo conjunto

El mejor amigo de un lector de FARO DE VIGO es aquel que tiene una doble recompensa. La Protectora de Animais Os Biosbardos fue la protagonista este domingo 8 de marzo de una nueva campaña de la suscripción solidaria del Decano de la prensa nacional. En ella ha participado la Clínica Veterinaria García Barbón y se ha logrado recaudar alrededor de 750 euros a través de las cuotas que los lectores pagan anualmente por leer el periódico

La visita a las instalaciones de Ponteareas incluyó explicaciones sobre cómo tratan a los animales, así como un relato de las historias de algunos de ellos. El buen tiempo permitió además que se pudiera disfrutar de un paseo colectivo por los montes de su entorno donde lectores de FARO de todas las edades pudieron estirar las patas junto a quienes todavía buscan un hogar. La protectora también realiza talleres educativos en centros escolares, residencias de mayores y con personas con diversidad funcional.

Un paseo por una buena causa: la protectora Os Biosbardos y FARO se unen en la suscripción solidaria / Alba Villar

«Me parece muy buena idea, paseas al perro y también te paseas tú de paso», comentaba Javier sobre las salidas que permiten hacer todos los fines de semana con los canes para que no se sienten «tan abandonados» en el refugio. Lucía calificaba de «fenomenal» la campaña de concienciación, ya que uno de sus dos gatos tiene su origen en esa misma protectora con más de 15 años de trayectoria. Junto a ella Eduardo reivindicaba y ponía en valor el trabajo de los voluntarios que dedican su tiempo libre a esta noble causa.

Tercera edición de la iniciativa

La colaboración con la Protectora de Animais Os Biosbardos es la tercera que FARO realiza en el marco de sus suscripciones solidarias, en las que busca conectar a sus lectores con entidades que trabajan de manera altruista en diferentes ámbitos.. Esta iniciativa nació en abril de 2023 colaborando con la Coordinadora para o Estudio dos Mamíferos Mariños (CEMMA), entregándose el cheque de lo recaudado junto a Reciclajes Avi en noviembre.

En enero de 2025 llegaría el turno de la Aldeas Infantiles SOS Galicia, logrando reunir más de 1.000 euros y explicando la situación de estos niños y niñas de toda España a los jóvenes estudiantes del Colegio Calasancias de Vigo.