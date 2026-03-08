La artesanía gallega en lana revoluciona la moda en España y el exterior

En el pasado Madrid Design Festival de febrero, una iniciativa captó la atención de la reina Letizia: la Alianza por la Lana. Se trata de una iniciativa de La Fábrica, la organización del festival de diseño madrileño. Su fin es «proteger el futuro de la lana en España». En su web, muestra iniciativas ejemplares y dos en Galicia (los talleres artesanales Belategui Regueiro y Hilokune Estudio Logaro) luchan para que no se extinga la lana de 'ovella galega', una especie autóctona con miles de años de historia.

Hilokune es obra de la ingeniera y artesana Lola de Logaro, con taller en Ourense, quien defiende la lana de ‘ovella galega’ para sus creaciones.

«Tenemos contacto con Asovega, Asociación de Criadores da Raza de Ovella Galega. Su lana es salvaje por lo que la dedican sobre todo para carne», ya que la suavidad del pelo es inferior a la de la lana merino. Esto ha provocado un desinterés por la cría de oveja gallega en los últimos años hasta el punto que se ha temido por su desaparición. «Podría llegar a extinguirse y es una pena que una raza autóctona desaparezca. Debemos andar en las 6.000 cabezas, un número que presenta un solo rebaño australiano», indica Logaro.

Lola de Logaro es artesana de la lana en Galicia desde Ourense. / Instagram Lola de Logaro

El difícil mundo de la lana en Galicia y España

Defiende que con un tratamiento industrial la lana de la especie autóctona gallega podría ganar suavidad y competir en el mercado. Sin embargo, actualmente se la considera un residuo. Esto significa que cada vez que un ganadero trasquila una de estas ovejas no puede ni tirar, ni quemar ni almacenarla. Se requiere una autorización para remitirla a secadores oficiales (solo existen tres) para tratarla.

La lana merino está en mejor situación y cuenta con mejor consideración pero la producida en España aguanta los embistes de produtores exteriores y de las fibras sintéticas.

«Me parece absurdo -señala Lola de Logaro- que traigamos lana merino de la Patagonia o de Australia cuando en España tenemos un merino fetén. Tiempo atrás la lana era considerada oro pero en las últimas décadas hemos pedido tejido industrial, procesos de transformación y fabricación... Hay que intentar recuperarse».

Pieza en lana de Lola de Logaro. / Instagram Lola de Logaro

Curso en Vigo

En su taller realiza piezas de autor así como diseños más patrones. Estos últimos los muestra en su web y redes sociales donde se pueden adquirir. Además, imparte clases. La Asociación de Lavadores en Vigo acoge uno el sábado 14 de marzo para tejer una toquilla de pelo de cabra, una prenda tradicional del traje gallego.

Esta ingeniera –que aprendió a calcetar y ganchillar con su madre y a que los 14 años ya contaba con su ‘cartera de clientas’ con encargos para las agujas– organiza cada año el Paseo de la Lana, con desfiles de propuestas artesanales y muestreo de productos de lana. La cita de este años erá el 12, 13 y 14 de junio en la aldea de Couso, cerca de Sarreaus, Ourense.

De Cambre a la Semana de la Moda de París

A kilómetros de allí, en Cambre, A Coruña, tienen su taller Luisa Estévez y Óscar Montero. Ambos tienen la firma Belategui Regueiro, nombre que homenajea los apellidos de sus madres. La marca confeccionó en sus telares la tela para el desfile de Teresa Helbig en la Semana de la Moda en París en 2024. Ese trabajo les valió el premio Altas Artesanías Aplicadas a la Moda de la Academia de la Moda del pasado año.

Además, tejieron la parte textil de la obra de la gallega Julia Huete con la que logró el premio Cervezas Alhambra en ARCO años atrás.

«Sienta muy bien que el mundo de la moda reconozca el trabajo artesano. Antes, un artesano como nosotros era un ser anónimo. Ahora salimos en las revistas de diseño. Artistas y creadores se sienten honrados de trabajar con nosotros», señalan.

La oveja gallega, con cuya lana trabajan en algunos proyectos, figura en sus deseos. «No podemos consentir que se extinga o se tire. Demostramos que se pueden hacer cosas bien hechas con ella. Puede competir en interiorismo con cualquier otro material», concluyen.

Noticias relacionadas

La prueba la encontramos en su web donde vemos la alfombra Rugbeee, confeccionada solo con lana de oveja gallega en los colores naturales blanco y negro y con cinco centímetros de espesor.