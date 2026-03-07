La viguesa Paula Puga lanza la canción '7 Veces' tras ocho años de lucha por la maternidad: «Si tienes un sueño, ve a por él»
La cantante debuta en solitario con un un single que convierte en pop los siete tratamientos de fertilidad que la llevaron a ser madre
Ocho años. Siete tratamientos. Y una decisión repetida una y otra vez: no rendirse. La viguesa Paula Puga (1986) ha publicado este 7 de marzo '7 Veces', su primer single en solitario, una canción pop de 3:42 minutos que nace de una historia íntima y largamente silenciada: ocho años intentando ser madre, enlazando consultas, negativas y recomienzos hasta lograrlo.
«Durante años viví este proceso en silencio. La canción no habla del dolor, habla de la decisión de seguir», resume la artista, que ha decidido transformar esa travesía, marcada por la espera y la incertidumbre, en música. En su relato no hay épica impostada, sino vida cotidiana: el calendario medido en resultados, el cuerpo sometido a hormonas, la mente aprendiendo a recomponerse tras cada intento. «Cada intento suponía recomponerse. Volver a confiar. Volver a decidir», expresa.
En conversación con Faro de Vigo, Puga sitúa el corazón del tema en un mensaje directo a quienes atraviesan procesos similares: «Mi mensaje principal es el ánimo a todas las mujeres que pasan por esto; yo lo que quiero es que insistan». Y también pone sobre la mesa un factor que a menudo se queda fuera del foco: el coste. «Es un proceso duro, evidentemente necesitas tener dinero porque es muy costoso. Al final la Seguridad Social te cierra las puertas cuando lo has intentado tres veces o cuando ya superas la edad», lamenta.
En su caso, ese cierre de puertas empujó el mapa de su maternidad a moverse por media España. «A mí me cerraron las puertas en Madrid y me fui a Vigo, volví a casa, yo soy de aquí». Pero tampoco fue suficiente. «Me cerraron las puertas en Vigo porque no me querían operar por la enfermedad que tengo y me fui a Barcelona». Incluso tenía ya otro destino en mente si el siguiente intento volvía a fallar: «Pensé que si el tratamiento en Barcelona salía negativo me iba a ir a Valencia». Al final, no hizo falta: el embarazo llegó tras siete tratamientos. Y con él, su hija.
Se llama Samara y acaba de cumplir cinco años: «Cumplió el 26 de febrero, la semana pasada». Aunque aún no comprensa el peso de la historia que la sostiene, «ella les cuenta a sus amiguitos que es su canción, pero claro, no entiende más allá».
«A nosotros nos hizo más fuertes»
La maternidad, cuenta Puga, no fue un camino en solitario. «Mi pareja me apoyó desde el principio», pero es consciente del desgaste que el proceso puede ejercer en la relación: «Hay muchas parejas que se separan después de un proceso como este porque es muy duro, son muchas hormonas, hay muchos procesos por los que pasa la mujer». En su caso, asegura, el resultado fue el contrario: «A nosotros nos hizo más fuertes».
Antes de este debut en solitario, Paula Puga llevaba años cantando: empezó «en las orquestas en Vigo», se formó en la ciudad y amplió estudios en Madrid, donde entró en un coro góspel tras pasar un casting. También se dio a conocer al ganar el concurso de la TVG “Triángulos Máxicos”, un premio que incluía cien horas de estudio de grabación y que terminó convirtiéndose en el punto de partida de este lanzamiento personal. «Después de mucho buscar encontré con la persona adecuada y, al contarle mi historia, hizo la letra perfecta y la música perfecta», relata. El single está compuesto por José María Martínez Gómez y producido por Ramón Fernando Paz Bustamante en EC Estudios (Lugo).
'7 Veces' se escucha ya «en todas las plataformas», desde Spotify y Amazon hasta YouTube. Y llega con una precisión casi simbólica en el reloj: «A partir del viernes a las doce de la noche, es decir, ya sábado, se puede escuchar».
A sus 39 años -«fui madre con 34», calcula-, Puga dice que el objetivo de esta canción no se queda solo en compartir una historia. Es, también, una apuesta por su futuro. «Yo lo que quiero es cantar, vivir de la música», explica, mientras apura el paso para recoger a su hija en el colegio mientras habla con Faro.
Letra de '7 Veces'
7 Veces al filo del sueño,
7 mapas que ardían en mi,
cada puerto fue un nuevo comienzo,
pero el rumbo, siempre eras tú.
Los monstruos crecían en sombras,
pero nunca se tragaron mi fe.
Yo sangré pero nunca de espaldas,
cada lágrima fue mi porque.
Y te busqué, en cada sala de espera.
Y te soñé, en cada paseo imaginario en esa playa.
Y te arranqué, de cada rincón que tenía dentro.
Y el universo no tuvo más remedio, que soltarme las riendas.
Porque no me relajé, no esperé sentada el milagro.
Nadé contra el viento y grité con los labios cerrados.
Mis maletas sabían la ruta, y aunque el mundo gritara ya basta,
7 veces mi amor te busqué, como un faro perdido en el alma.
Te busqué como se buscan los tesoros perdidos,
y si el destino no se puede romper,
yo lo he doblado con las manos vacías.
Y ahora tú duermes entre koalas
y no es porque vivamos en Australia,
fue porque 7 veces dije si, aunque ya nadie confiara.
Porque tú llegaste, tú.
Eres mi sol.
Porque no me relajé, no esperé sentada el milagro.
Nadé contra el viento y grité con los labios cerrados.
Mis maletas sabían la ruta, y aunque el mundo gritara ya basta,
7 veces mi amor te busqué, como un faro perdido en el alma.
