Del proyecto Bata al Comando Igualdade para promocionar el feminismo en Vigo y con delegaciones en Portugal y Marruecos

Todo empezó en 2009 con una profesora Chis Oliveira en el IES Alexandre Bóveda de Vigo. Iba por las aulas y el pasillo con su bata de cuadros puesta, sí la bata que las madres y las abuelas se ponían y aún se ponen ahora para hacer la tareas del hogar o para ir a la finca a recoger unas lechugas o darle de comer a las gallinas. ¿Para qué? Para «visibilizar» el trabajo doméstico, silenciado y no remunerado de las mujeres que formaban parte de las familias de sus alumnos. Mujeres que no tenían derecho a vacaciones ni a jubilación. Ni a un salario ni a una pensión. En un momento en que se hablaba de «lucha de sexos», Oliveira buscó «la conexión emocional» que implicaba la bata para sensibilizar a los más jóvenes de las desigualdades de una mitad de la población. Fue la fórmula clave para «vencer las resistencias que entonces había y todavía hay contra el feminismo», explica la promotora de esta experiencia.

Sus paseos en bata dieron resultados. Muchos la imitaron. Quinientos profesores y alumnos se sumaron en el instituto al Proyecto Bata y los trabajos se exponían en los pasillos del centro. En clase de Literatura, se hacían poesías y composiciones en torno a la bata y en clase de Matemáticas monetizaron el trabajo tan poco valorado de las mujeres de sus familias.

Una iniciativa que trascendió el instituto

El éxito trascendió los paredes del Alexandre Bóveda, los medios de comunicación, por supuesto FARO DE VIGO tambien, se hicieron eco y el MInisterio de Educación concedió a sus promotoras el premio Irene, destinado a reconocer proyectos educativos que contribuyen a prevenir y erradicar las conductas violentas y a promover la igualdad y la cultura de la paz, procurando el desarrollo de estrategias de convivencia igualitaria entre hombres y mujeres, en el ámbito educativo.La iniciativa fue contagiosa. Llamaban a Chis Oliveira y sus compañeras de otros centros para invitarlas a contar la experiencia y así poder copiarla. Chis Oliveira aceptaba todas las propuestas que podía y solo pedía una cosa: que las profesoras fueran acompañadas de diez alumnos que habían participado en el proyecto. La implicación de los estudiantes fue la clave del éxito: «Dimos voz a los jóvenes, era un proyecto horizontal, los alumnos escuchaban con más ganas y gusto a gente de su edad que a otros docentes».

"Advierto con preocupación que las redes sociales animan y convencen a las niñas y chicas a ser más dóciles, a la hipersexualización, a ser sexys, seductoras ... todo por un like" Chis Oliveira — Promotora del Comando Igualdad

Viendo la savia nueva, observando que habían abonado el terreno y empezaban a germinar las semillas de la igualdad, Chis Oliveira y sus compañeras decidieron que el proyecto Bata no podía morir, pero lo reformularon. Y así nació el Comando Igualdad en el IES Alexandre Bóveda. Pero ya no es el único. Hay Comandos Igualdad en toda Galicia, y especialmente en la provincia de Pontevedra, pero también en Zaragoza, Toledo, Madrid, Granada e incluso en Aluzema (Marruecos) y en Lisboa (Portugal).Y hasta allí han viajado Chis Oliviera y Priscila Retamozo, que empezó como alumna del Comando y ahora es una de sus máximas exponentes y promotoras del proyecto, a formar a docentes para explicarles qué podían hacer en el marco del Comando.

Buscando la igualdad real

El objetivo es «sensibilizar a la juventud en torno a la igualdad real entre mujeres y hombres» y transmitir valores de igualdad, equidad, empatía y responsabilidad para lograr un mundo más justo y más humano.

Los chicos con el porno aprenden es que son los amos y nosotras estamos aquí para satisfacerlos y esto lo aprenden ya con nueve años Chis Oliveira — Promotora del Comando Igualdad

Chis Oliveira está ahora jubilada, pero sigue muy activa en la defensa de la igualdad y satisfecha de que Comando Igualdad siga en pie y con mucho brío: "Es una iniciativa muy necesaria porque la colonización de nuestras consciencias son más sutiles y más eficaces ahora que antes y me refiero a las redes sociales. Advierto con preocupación que las redes sociales animan y convencen a las niñas y chicas a ser más dóciles, a la hipersexualización, a ser sexys, seductoras ... todo por un like, todo por gustar. Este es un retroceso de las conquitas de las mujeres».

«Y ellos con el porno lo que aprenden es que son los amos y nosotras estamos aquí para satisfacerlos y esto lo aprenden ya con nueve años cuando les ponemos un móvil en sus manos y ahí lo dejamos. Es muy difícil desmontar conciencias», advierte Oliveira.