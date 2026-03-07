Portas: «La manera de ver el mundo no es tan distinta a la de 1920»

«Todos resurgimos en algún momento de las cenizas». Así lo aseguró ayer la periodista y escritora Laura Portas (Cambados, 1992) en el Club FARO, donde presentó su segunda novela, «El palacio del agua» (Plaza & Janés). Ambientada en la época dorada del Balneario de Mondariz, la obra retrata una Galicia de principios del siglo XX en la que el lujo y la modernidad contrastan con las tensiones sociales. En la trama se entretejen misterio, traiciones, anhelos y conflictos amorosos.

«Es una historia que, cuando se cierra el libro, sigue persiguiéndote. No solo entretiene; también te invita a reflexionar», expresó.

Durante la conversación que mantuvo con Teresa Díaz-Faes, presidenta de Dircom Galicia, Portas explicó que esta novela surge de su curiosidad periodística y del deseo de rescatar el patrimonio gallego. «Me sorprendió descubrir que no había nada ambientado en un lugar que fue tan importante ya no solo para Galicia, sino para España», comento.

En este sentido, recordó que por el Balneario de Mondariz pasaron desde intelectuales a mandatarios mundiales, y que incluso contó con moneda propia y con una publicación que se distribuía también fuera de Galicia. «Todo el pueblo vivía por y para los agüistas. Mondariz tenía todos los servicios; no necesitabas salir fuera para nada», dijo.

Era tal su relevancia que la élite no iba solo a tomar las aguas, sino para figurar. «Ya no era estar, sino dejarse ver. Algo parecido a lo que sucede ahora con las redes sociales. La sociedad puede que haya cambiado, pero la manera de ver el mundo no es tan distinta a la de 1920. A mí me interesaba contar qué había detrás de ese mundo de apariencia, las sombras detrás de esos personajes», comentó.

En «El palacio del agua» no solo aparecen la opulencia de las clases pudientes, sino también la vida sacrificada de la Galicia rural, de los agüistas de clase baja que se hospedaban en las fondas del pueblo para poder beneficiarse también del poder curativo de sus aguas termales. «Había gente que hacía verdaderos esfuerzos para tomar esas aguas. No solo era cuestión de lujo, sino de necesidad», explicó.

Portas reconoció que la historia del Balneario de Mondariz le sorprendió a medida que la fue descubriendo, y lamentó tanto su posterior declive como que hoy no se valore el papel que desempeñó en la promoción de la riqueza de Galicia.

La protagonista, Candela, una de las trabajadoras del balneario, es quien guía al lector a través del Gran Hotel y sirve de nexo de unión entre huéspedes y trabajadores. Candela es una joven curiosa, muy humana y algo ingenua, pero también reivindicativa. «En una época en la que las mujeres no tenían las libertades de las que disfrutamos ahora, quería que ella tuviese carácter, que fuese capaz de llegar hasta el final con su forma de ser», comentó.

Portas se definió como una persona muy perfeccionista y aseguró que le gusta ser siempre muy rigurosa con los datos históricos. Por eso se sumergió durante meses en el trabajo de documentación, que no dejó hasta que no se sintió preparada para acometer la historia. La revista del balneario, «La Temporada», fue una de las fuentes que consultó y le sirvió para empaparse de la atmósfera del establecimiento a través de su oferta cultural, los menús, las fiestas que organizaba y los nombres de las personalidades que pasaron por ahí.

En medio del lujo del Gran Hotel y del pulso del pueblo, Portas sitúa a Candela en situaciones límite que la obligan a evolucionar como persona y permiten que el lector empatice con ella.

Una ciudad-balneario con moneda propia

Cuando en 1873 se descubrió el poder curativo de las aguas termales de Mondariz, los hermanos Peinador transformaron este municipio en un prestigioso centro cultural y social. Construyeron el Gran Hotel y concibieron una ciudad-balneario al estilo centroeuropeo, con un hotel de lujo, jardines, casino, capilla, farmacia y una revista propia, «La Temporada». «Me sorprendió el poder que tenía en aquella época la palabra escrita», reconoció Laura Portas en referencia a esta publicación.

Por Mondariz pasaron figuras destacadas como Valle-Inclán, Emilia Pardo-Bazán, Benito Pérez Galdós, Castelao y el nobel José Echegaray, que bautizó su balneario como el «Palacio de las Aguas», además de visitantes internacionales como John Rockefeller, el arzobispo de Westminster y el sultán Muley Haffid.

El complejo funcionaba como una pequeña ciudad y tenía hasta moneda propia, los «peinadores», aceptada en la zona. Gracias a su arquitectura y a la calidad de sus aguas termales, Mondariz se convirtió en un símbolo de modernidad y en lugar de encuentro social de su época. Portas rescata su época de esplendor y convierte este enclave en protagonista absoluto de esta novela.