La Policía Nacional avisa a los gallegos: este botón del móvil te puede salvar durante una emergencia

La Policía Nacional ha lanzado un aviso a los ciudadanos a través de sus redes sociales explicando una herramienta fundamental en los móviles que puede resultar muy útil en casos de emergencia. «Activar esta opción en tu móvil puede marcar la diferencia», asegura.

Durante las últimas semanas, a raíz del tren de borrascas y las emergencias que estas puedan desencadenar, las autoridades autonómicas y estatales, junto a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, han insistido en la importancia de informarse a través de canales oficiales y medios tradicionales para garantizar la seguridad ciudadana. De la misma forma, la información que nosotros podamos darle a los servicios de emergencia marcará la diferencia a la hora de salvarnos.

El botón de emergencia en tu smartphone

«Si has sufrido un accidente y estás inconsciente tu móvil puede darnos información muy importante», explica la agente. Además, afirman que en muchas ocasiones ellos son «los primeros en llegar cuando una persona está herida o hay una situación de emergencia». En muchos casos, una correcta actuación inicial puede cambiarlo todo.

Para explicar cómo funciona el botón de emergencia la agente utiliza un claro ejemplo cómo los agentes o cualquier persona puede acceder a la información de emergencia sin desbloquear el móvil. En este caso, se ofrecen datos de que se trata de una persona diabética y alérgica a la penicilina, unos datos que ayudar favorablemente a la actuación sanitaria.

Activar esta función lleva muy poco tiempo a los ciudadanos y consultar sus necesidades en caso de emergencia como alergias, enfermedades o medicación es crucial antes de actuar. «Recuerda activar esta función en tu móvil, puede marcar la diferencia en caso de una emergencia», insiste la Policía Nacional.

Cómo activar la herramienta

«Activar esta función te llevará muy poco tiempo y podría ser de gran ayuda en casos de emergencia». La Policía Nacional explica como los usuarios deben activar esta función de vital importancia:

Android: acceder al apartado de ajustes, dentro de este buscar seguridad y emergencia y una vez dentro acceder a información médica.

acceder al apartado de ajustes, dentro de este buscar seguridad y emergencia y una vez dentro acceder a información médica. iOS: entra en la app de salud, acceder a la ficha médica y activar la función `mostrar bloqueo´.

Se trata de una información privada que puede salvar la vida de muchas personas tras haber sufrido un accidente o encontrarse en una situación de emergencia.