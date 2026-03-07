El alumnado con diversidad funcional de Igualarte abre tienda online para vender sus joyas, ropa y creaciones

Loira Fernández Guardiola, Helena Cuber, Eva García González o Iván Lago son cuatro alumnos con diversidad funcional de la fundación viguesa Igualarte. Junto a otros compañeros son artistas y acaban de hacer realidad un sueño de años atrás: sus obras ya se pueden comprar de manera permanente en su tienda online, que tiene carácter solidario.

Si teclean en internet https://fundacionigualarte.com/tienda/ se encontrarán con varias secciones en las que podrán conocer las joyas, ropa, música, láminas plásticas o esculturas que realizan en los talleres de la fundación, ubicada en el barrio vigués de O Calvario.

Algunos de los autores son los mismos que colaboraron con la prestigiosa marca de moda gallega Bimba y Lola para la colección 'Frío peludo' que se puede adquirir en la web de la firma viguesa. Los creativos de Igualarte fueron los encargados de diseñar las ilustraciones que la empresa estampó en carteras, sudaderas o camisetas. Confían desde la fundación que más firmas se animen a colaborar con estos creadores emergentes.

Taller de joyería Igualarte. / Mar Mato

«El otro día vimos cómo la gente de Bimba y Lola decía que estaban muy contentas por cómo está yendo la pequeña colección. Lo valoraron de manera superpositiva», destaca a FARO la directora de Igualarte, Cris Lago.

Felicidad por un proyecto de años

Respecto a la apertura de la tienda online de la fundación, reconoce que era un proyecto y deseo que albergaban desde hacía años. «Estamos felices sobre todo porque ya hemos registrado compras por parte de personas que no tienen vínculo con Igualarte. Eso es muy lindo», resalta.

Las transacciones que han realizado -algunos objetos ya están agotados- han supuesto una «motivación» extra para los artistas y artesanos que se forman en las aulas y talleres de Igualarte. «Están muy motivados. Se encargan de todo: desde preparar los paquetes, mandar las encomiendas, buscar los pedidos...», agrega.

El fin es ir nutriendo la web online con las creaciones del alumnado a medida que vayan surgiendo nuevas piezas. Pero, a mayores, y con la mente en la profesionalización de todo el proceso, la fundación ya está trabajando para lanzar con los estudiantes una campaña. «Vamos a salir con la campaña 'Buscando el sol' porque estamos muy cansadas de la lluvia. Lo que queremos es darle publicidad a esto», adelantó Lago quien especificó que pronto se desvelarán los detalles de la misma.

También irán ampliando la oferta de bienes a vender a medida que el alumnado vaya creando. Así, pronto habrá nuevas láminas. La que pusieron a la venta sobre el Entroido gallego voló. Costaba 22 euros y presentaba los dibujos de 24 máscaras del carnaval tradicional gallego sobre fondo blanco. Se remitió a la persona destinatario con su correspondiente certificado de autenticidad a cargo del equipo de Diseñatas.

Escultura a la venta en la tienda web de Igualarte. / Igualarte

Este, además, realiza esculturas que ya se pueden adquirir. Se trata de propuestas en vivos colores con precios entre los 35 y 60 euros. Algunos modelos se encuentran agotados ya.

Asimismo ofrecerán más joyas a la venta. Ahora podemos encontrar anillos, pendientes y pins desde 12 a 40 euros, elaborados en plata y latón. Se trata de la marca propia Total, cuya primera tirada presentaron en diciembre de 2023 en El Corte Inglés. Entonces, había a mayores colgantes, collares y gargantillas.

En cuanto a la ropa, está disponible un modelo de camiseta pero pronto llegarán gorras. También se puede adquirir el disco del grupo Chungo Pastel.

En la página web también se pueden contratar los servicios de los distintos talleres y grupos artísticos y creativos de Igualarte. El fin es afianzar la profesionalización del alumnado mediante su trabajo artístico para tener una salida laboral.