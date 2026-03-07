Galerías históricas
«Mulleres en loita»: las manifestaciones del 8M en Galicia
La lucha feminista en Galicia lleva años activa, las primeras manifestaciones fechan incluso desde antes de la dictadura y, cada cierto tiempo, se producen muestras de fuerza alentadoras, como ocurrió en las protestas masivas de 2018. Las pequeñas conquistas son innegables, pero para alcanzarlas hubo que recorrer un camino injusto y pedregoso. El final del recorrido está todavía lejos: la desigualdad que sufren las mujeres está impregnada en la práctica totalidad de las células de la sociedad.
Recordar la historia es un ejercicio siempre recomendable. Si en el presente se puede acudir con normalidad a una protesta por los derechos de las mujeres es porque en 1936 (en vísperas de una Guerra Civil) la política Urania Mella pudo convencer a sus compañeras para llevar a cabo la primera manifestación de la comunidad. También porque la Asociación Galega da Muller retomó la lucha el mismo año en el que murió el dictador y en 1976 salieron a la calle para defender a una mujer acusada de adulterio.
Desde entonces, la marea morada se reivindica, celebra sus logros, pone en evidencia las desigualdades e impulsa su lucha cada 8 de marzo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Álex Calvo, vigués residente en Dubái: «Lo único que escuchamos son ruidos, como fuegos artificiales»
- Vigo cierra al tráfico Torrecedeira desde y hacia Praza da Industria por la reconstrucción de un pozo
- La RFEF contempla más renuncias de sedes para el Mundial 2030: Vigo y Valencia ganan enteros para estar presentes en la cita
- Una persecución nocturna acaba con un coche policial volcado en un solar en Pontevedra
- El ataque de un perro Shar pei en Vigo suelto y sin bozal deriva en una indemnización de 13.400 euros
- Oportunidad de negocio por 85.000 euros: se vende albergue en el Camino de Santiago
- Siete empresas compiten con Vitrasa por el nuevo contrato del autobús en Vigo de 468 millones de euros: Alsa, Arriva o la lusa Barraqueiro
- Un hombre muere en plena calle en Chapela